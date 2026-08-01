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बाबा बैजनाथ धाम के लिए शिवभक्त रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गाजीपुर
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खानपुर के छपरा गांव से दो दर्जन से अधिक शिवभक्तों का पहला कांवड़ जत्था बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। जिला पंचायत सदस्य रामखेलावन यादव की अगुवाई में श्रद्धालुओं ने मंदिर में भगवान शिव की पूजा की और हर-हर महादेव के जयकारों के साथ यात्रा शुरू की। यह यात्रा सेवा और मानव कल्याण का संदेश देती है।

बाबा बैजनाथ धाम के लिए शिवभक्त रवाना

खानपुर। सावन माह के पावन अवसर पर खानपुर क्षेत्र के छपरा गांव से दो दर्जन से अधिक शिवभक्तों का पहला कांवड़ जत्था झारखंड स्थित बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। जिला पंचायत सदस्य रामखेलावन यादव के नेतृत्व में निकले श्रद्धालुओं को ग्रामीणों ने श्रद्धापूर्वक विदाई दी। यात्रा से पूर्व देवरही देव स्थान शिव मंदिर में विधि-विधान से भगवान शिव का पूजन-अर्चन किया गया। इसके बाद श्रद्धालु 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष के साथ वाराणसी के लिए रवाना हुए। वहां से ट्रेन द्वारा सुल्तानगंज पहुंचकर उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र जल भरने के बाद सभी श्रद्धालु नंगे पैर बाबा बैद्यनाथ धाम की पदयात्रा पर निकल पड़े।

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जत्था अब तक लगभग 25 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका है। रामखेलावन यादव ने कहा कि यह यात्रा आस्था के साथ सेवा, अनुशासन, भाईचारे और मानव कल्याण का संदेश देती है। जत्थे में सुरेंद्र बम, सुबेदार बम, दिनेश, चंदन, राहुल, तेजू, मुकेश, संदीप, रमेश, सत्यम, अंकुर, महेंद्र सहित दो दर्जन से अधिक शिवभक्त शामिल हैं।

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