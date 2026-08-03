मां तारणी कांवड़िया संघ का जत्था बाबा धाम रवाना

मां तारणी कांवड़िया संघ का जत्था बाबा धाम रवाना
चक्रधरपुर से मां तारणी कावड़िया संघ का जत्था हर-हर महादेव के नारे के साथ बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा पर निकला। सदस्य ट्रेन द्वारा सुल्तानगंज पहुंचकर गंगा से पवित्र जल भरेंगे और 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करके 8 अगस्त को देवघर में जलाभिषेक करेंगे।
चक्रधरपुर। श्रावण मास के पहले सोमवार के पावन अवसर पर चक्रधरपुर से मां तारणी कावड़िया संघ का एक जत्था बाबा बैजनाथ धाम की धार्मिक यात्रा के लिए हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ रवाना हुआ। संघ के सदस्य ट्रेन द्वारा चक्रधरपुर से रवाना होकर 4 अगस्त को सुल्तानगंज पहुंचेंगे। वहां उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र जल भरकर तथा संकल्प लेकर कावड़ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद लगभग 105 किलोमीटर की पैदल कावड़ यात्रा पूरी करते हुए श्रद्धालु 8 अगस्त को देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां वे पूरे विधि-विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। वहीं दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में भी जलाभिषेक करेंगे।
इस जत्थे में अजय साव, बिक्की साव, अमर साव, पिंटू साव, राकेश गुप्ता, कमल केसरी, अभिषेक पोद्दार, शंकर, विजय ठाकुर, आनंद यादव, आशुतोष गुप्ता, गोलू, सुजीत और आदित्य ठठेरा समेत अन्य कई कावड़िया शामिल हैं।
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