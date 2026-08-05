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बोल बम के जयघोष के साथ घंघरी से बाबाधाम रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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जयनगर के घंघरी गांव से शिवभक्तों का कांवरिया जत्था देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए निकला। श्रद्धालुओं ने गांव के मंदिरों में पूजा के बाद आशीर्वाद लिया। 'बोल बम' और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच कांवरिए यात्रा पर निकले। यह यात्रा हर साल सावन में होती है।

बोल बम के जयघोष के साथ घंघरी से बाबाधाम रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

जयनगर, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के घंघरी गांव से बुधवार को शिवभक्तों का एक कांवरिया जत्था भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के लिए देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। रवानगी से पहले श्रद्धालुओं ने गांव के विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना की और गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद "बोल बम" और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच श्रद्धालु नाचते-गाते गांव से निकले और बस में सवार होकर बाबा धाम के लिए प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सामग्री एवं अन्य व्यवस्थाएं पहले से की गई थीं। ग्रामीणों ने सभी कांवरियों को शुभकामनाओं के साथ रवाना किया।

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कांवरिया जत्था का नेतृत्व कर रहे परमानंद गिरि ने बताया कि वे लोग प्रत्येक वर्ष सावन माह में बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर जलाभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से यह धार्मिक परंपरा वर्षों से लगातार निभाई जा रही है।इस अवसर पर कांवरिया जत्था में परमानंद गिरि, प्रिंस कुमार, सुदामा रविदास, दिनेश रविदास, आदित्य सिंह, राजेश पंडित, मुकेश सिंह, रामदेव, कमलेश पंडित, सतीश पांडेय, धीरू सिंह, रूपा सिंह, मनु कुमारी, प्रिया कुमारी, विराट मंडल, संजीत सिंह, करण सिंह, राकेश तिवारी, रंजीत मंडल, दिनेश मंडल, पुतुल देवी, अनिमा देवी, निलेश सिंह, सूरज सिंह, शिव कुमार मंडल, कंचन देवी, राजन सिंह के परिवार के सदस्य, चंद्रमानी राणा, अच्छू, विनोद सिंह, रामदेव पंडित, शंभु सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे।

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