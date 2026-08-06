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जामो कांवरिया संघ का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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श्रावण मास के पावन अवसर पर जामो बाजार से जामो काँवरिया संघ एवं बोलबम काँवरियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं में उत्साह और आस्था देखने को मिली। यात्रा के दौरान श्रद्धालु धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना करेंगे। यात्रा का नेतृत्व जामो काँवरिया संघ के अध्यक्ष निशांत कुमार ओझा कर रहे हैं।

जामो कांवरिया संघ का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना

महाराजगंज/जामो, एक प्रतिनिधि। श्रावण मास के पावन अवसर पर जामो बाजार से जामो काँवरिया संघ एवं बोलबम काँवरियों का जत्था मंगलवार को विधिवत पूजा-अर्चना और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा के लिए रवाना हुआ। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और आस्था देखने को मिली।

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काँवरिया संघ की यात्रा

काँवरिया संघ का जत्था सुल्तानगंज से पवित्र गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) पहुंचेगा। इसके बाद श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम तथा जगन्नाथपुरी धाम (ओडिशा) के दर्शन एवं जलाभिषेक करेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना करेंगे। धार्मिक यात्रा का नेतृत्व जामो काँवरिया संघ के अध्यक्ष एवं सरपंच निशांत कुमार ओझा कर रहे हैं। वहीं बोलबम काँवरिया संघ के जत्थे का नेतृत्व सूरज कुमार यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है।

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यात्रा की शुभकामनाएं

रवाना होने से पूर्व श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना की और एक-दूसरे को यात्रा की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जामो पंचायत की मुखिया सविता सिंह, नीलेश यादव, सुकदेव प्रसाद, संतोष साह, बबन जी, संजय जी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जयकारों से जामो बाजार का माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने पूरी यात्रा के दौरान धार्मिक अनुशासन और आपसी सहयोग बनाए रखने का संकल्प लिया.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारत में बाबा बैद्यनाथ धाम कहाँ स्थित है?
बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, झारखंड में स्थित है।
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