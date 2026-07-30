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बाबाधाम जाने वाले शिवभक्तों को विशेष ट्रेन का है इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लोहरदगा
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लोहरदगा के श्रद्धालु इस बार श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने के लिए विशेष ट्रेन की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस रूट पर ट्रेन सेवा न होने से उन्हें निजी वाहनों से यात्रा करनी पड़ेगी। श्रद्धालुओं और टूर एंड ट्रेवल्स संचालकों का मानना है कि विशेष ट्रेन चलाने से सबको सुविधा होगी।

बाबाधाम जाने वाले शिवभक्तों को विशेष ट्रेन का है इंतजार

लोहरदगा, संवाददाता। श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) जाने वाले शिवभक्तों को इस वर्ष भी लोहरदगा रेल मार्ग से विशेष ट्रेन चलने का इंतजार है। अब तक इस रूट पर किसी स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था नहीं होने से लोहरदगा के श्रद्धालुओं को निजी वाहनों या अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था से यात्रा करनी पड़ रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि लोहरदगा रूट से बाबाधाम के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए तो आसपास के जिलों के लोगों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। वर्तमान में नई बस सेवा भी शुरू नहीं हो सकी है, जिसके कारण लोग निजी टैक्सी और टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से वाहन बुक कराने को मजबूर हैं।टूर

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एंड ट्रेवल्स संचालकों का कहना है कि हर वर्ष श्रावण माह में बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे को लोहरदगा रूट से विशेष ट्रेन चलाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध हो सके।

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