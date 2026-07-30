बाबाधाम जाने वाले शिवभक्तों को विशेष ट्रेन का है इंतजार
लोहरदगा के श्रद्धालु इस बार श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने के लिए विशेष ट्रेन की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस रूट पर ट्रेन सेवा न होने से उन्हें निजी वाहनों से यात्रा करनी पड़ेगी। श्रद्धालुओं और टूर एंड ट्रेवल्स संचालकों का मानना है कि विशेष ट्रेन चलाने से सबको सुविधा होगी।
लोहरदगा, संवाददाता। श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम (देवघर) जाने वाले शिवभक्तों को इस वर्ष भी लोहरदगा रेल मार्ग से विशेष ट्रेन चलने का इंतजार है। अब तक इस रूट पर किसी स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था नहीं होने से लोहरदगा के श्रद्धालुओं को निजी वाहनों या अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था से यात्रा करनी पड़ रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि लोहरदगा रूट से बाबाधाम के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए तो आसपास के जिलों के लोगों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। वर्तमान में नई बस सेवा भी शुरू नहीं हो सकी है, जिसके कारण लोग निजी टैक्सी और टूर एंड ट्रेवल्स के माध्यम से वाहन बुक कराने को मजबूर हैं।टूर
एंड ट्रेवल्स संचालकों का कहना है कि हर वर्ष श्रावण माह में बाबाधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे को लोहरदगा रूट से विशेष ट्रेन चलाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध हो सके।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें