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बाबाधाम के लिए चतरा से नहीं है कोई विशेष बस-ट्रेन की सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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श्रावणी मेले के दौरान देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ में वृद्धि हो रही है। चतरा जिले के श्रद्धालुओं को विशेष बस सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। निजी वाहनों पर निर्भरता के कारण यात्रा खर्च भी बढ़ा है। श्रद्धालुओं ने प्रशासन से विशेष बस सेवाओं की मांग की है।

बाबाधाम के लिए चतरा से नहीं है कोई विशेष बस-ट्रेन की सुविधा

चतरा, प्रतिनिधि। श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। राज्य के कई जिलों से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें और अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू की गई हैं, लेकिन चतरा जिले के श्रद्धालुओं को इस बार भी ऐसी किसी विशेष सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। चतरा जिले में रेल सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं के सामने आवागमन की बड़ी समस्या बनी रहती है। वहीं, देवघर के लिए जिला मुख्यालय से किसी प्रकार की विशेष बस सेवा भी शुरू नहीं की गई है। ऐसे में अधिकांश श्रद्धालु अपने निजी वाहन, बाइक या चार पहिया वाहनों से ही बाबाधाम की यात्रा करते हैं।

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निजी स्तर पर कुछ लोग वाहन बुक कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए यात्रियों को अपनी सुविधा और संख्या के अनुसार अधिक खर्च वहन करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि चतरा से देवघर के लिए विशेष बस सेवा चलाई जाती तो हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलती। हर वर्ष बड़ी संख्या में जिले से श्रद्धालु बाबाधाम पहुंचते हैं, लेकिन परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। इधर, रांची समेत अन्य प्रमुख शहरों से श्रावणी मेले के लिए विशेष बसों और ट्रेनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे वहां के यात्रियों को काफी सहूलियत मिल रही है। चतरा के श्रद्धालुओं ने भी जिला प्रशासन और परिवहन विभाग से श्रावणी मेले के दौरान देवघर के लिए विशेष बस सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि धार्मिक यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित हो सके।

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