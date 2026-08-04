पत्थरों का घर बना मन्नतों में बाबा से मांगा महल

देवघर कांवरिया पथ पर मन्नत मांगने की अनोखी परंपरा दिखी श्रद्धालु सड़क किनारे पत्थर को

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। सुल्तानगंज से देवघर कांवरिया पथ। बाबा की नगरी जाते हजारों श्रद्धालु। कांवरिया पथ के किनारे अचानक नजर रुकती है और कुछ खास देकर टिक भी जाती है। काफी संख्या में महिला श्रद्धालुओं के हाथ में छोटे-छोटे पत्थर दिखते हैं। उन पत्थरों से वे कुछ बना रही थी। नजदीक जाकर देखा तो बस एक के ऊपर दूसरा पत्थर रखा हुआ था। पूछने पर महिला श्रद्धालुओं ने जो बताया उनके शब्दों में भोले नाथ के प्रति अटूट आस्था और विश्वास दिखा। उनका कहना था कि वह देवघर जाते हुए कांवरिया पथ पर पत्थरों से घर बना रही हैं। पत्थरों को एक दूसरे पर रखते हुए भगवान शंकर से अपना महल जैसा घर देने की मन्नत मांग रही हैं। कई पुरुष श्रद्धालु भी मन्नत मांगने की उस अनोखी परंपरा शामिल हुए दिखे।

अन्य जिलों से आई श्रद्धालुओं ने कहा, कई की मन्नत पूरी हुई कांवरिया पथ पर पत्थरों से घर बना रहे श्रद्धालुओं से जब पूछा गया कि पत्थर का घर बनाकर अपना महल जैसा घर मांगने की मन्नत किसी की पूरी हुई है। उनका कहना था कि कई श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हुई है। उसके बाद ही कांवरिया पथ पर मन्नत मांगने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। छपरा से आई महिला श्रद्धालु सरस्वती देवी ने बताया कि उनके कुछ रिश्तेदारों ने भी बताया कि इस तरह से मन्नत मांगने पर बाबा ने उनकी सुनी है। दरभंगा से आई देवकी देवी तो अपने पूरे परिवार के साथ कांवरिया पथ पर पत्थर का घर बनाकर मन्नत मांगती दिखी।

वाहन को रोक एक से डेढ़ घंटे समय मन्नत मांगने में दे रहे थे कांवरिया पथ पर सड़क किनारे कई जगहों पर बस, पिकअप, मैजिक के साथ ही छोटी चार पहिया वाहन खड़ी दिखी। उन वाहनों में सवार श्रद्धालु सड़क किनारे खाली जगहों पर पत्थर का घर बनाकर मन्नत मांगते दिखे। उनका कहना था कि वाहन को रोककर एक से डेढ़ घंटे का समय देकर वे आस्था और विश्वास की जड़ को और सुदृढ़ करने काम कर रहे हैं। पत्थरों को एक दूसरे पर रख उसे घर मानकर श्रद्धालु उसके पास खड़े होकर बाबा से मन्नत पूरी करने का आग्रह करते भी दिखे। कांवरिया पथ पर खासकर वाहनों से गुजर रहे श्रद्धालु सड़क किनारे वाहन रोककर खाली जगह पर जाते दिखें तो आप भी रुक जाइएगा, मन्नत मांगने की अनोखी और आस्था से लोटपोट परंपरा के दर्शन आपको भी हो जाएंगे。