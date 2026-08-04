Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पत्थरों का घर बना मन्नतों में बाबा से मांगा महल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

देवघर कांवरिया पथ पर मन्नत मांगने की अनोखी परंपरा दिखी श्रद्धालु सड़क किनारे पत्थर को

पत्थरों का घर बना मन्नतों में बाबा से मांगा महल

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। सुल्तानगंज से देवघर कांवरिया पथ। बाबा की नगरी जाते हजारों श्रद्धालु। कांवरिया पथ के किनारे अचानक नजर रुकती है और कुछ खास देकर टिक भी जाती है। काफी संख्या में महिला श्रद्धालुओं के हाथ में छोटे-छोटे पत्थर दिखते हैं। उन पत्थरों से वे कुछ बना रही थी। नजदीक जाकर देखा तो बस एक के ऊपर दूसरा पत्थर रखा हुआ था। पूछने पर महिला श्रद्धालुओं ने जो बताया उनके शब्दों में भोले नाथ के प्रति अटूट आस्था और विश्वास दिखा। उनका कहना था कि वह देवघर जाते हुए कांवरिया पथ पर पत्थरों से घर बना रही हैं। पत्थरों को एक दूसरे पर रखते हुए भगवान शंकर से अपना महल जैसा घर देने की मन्नत मांग रही हैं। कई पुरुष श्रद्धालु भी मन्नत मांगने की उस अनोखी परंपरा शामिल हुए दिखे।

ये भी पढ़ें:Deogarh News: पाथरोल : आलौकिक है शिव मंदिर गोसुआ दुखहरण धाम

अन्य जिलों से आई श्रद्धालुओं ने कहा, कई की मन्नत पूरी हुई

कांवरिया पथ पर पत्थरों से घर बना रहे श्रद्धालुओं से जब पूछा गया कि पत्थर का घर बनाकर अपना महल जैसा घर मांगने की मन्नत किसी की पूरी हुई है। उनका कहना था कि कई श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हुई है। उसके बाद ही कांवरिया पथ पर मन्नत मांगने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। छपरा से आई महिला श्रद्धालु सरस्वती देवी ने बताया कि उनके कुछ रिश्तेदारों ने भी बताया कि इस तरह से मन्नत मांगने पर बाबा ने उनकी सुनी है। दरभंगा से आई देवकी देवी तो अपने पूरे परिवार के साथ कांवरिया पथ पर पत्थर का घर बनाकर मन्नत मांगती दिखी।

ये भी पढ़ें:बोल बम के जयकारे के बीच पैरों के छाले को भूल बाबा की नगरी की तरफ बढ़ते रहे श्रद्धालु

वाहन को रोक एक से डेढ़ घंटे समय मन्नत मांगने में दे रहे थे

कांवरिया पथ पर सड़क किनारे कई जगहों पर बस, पिकअप, मैजिक के साथ ही छोटी चार पहिया वाहन खड़ी दिखी। उन वाहनों में सवार श्रद्धालु सड़क किनारे खाली जगहों पर पत्थर का घर बनाकर मन्नत मांगते दिखे। उनका कहना था कि वाहन को रोककर एक से डेढ़ घंटे का समय देकर वे आस्था और विश्वास की जड़ को और सुदृढ़ करने काम कर रहे हैं। पत्थरों को एक दूसरे पर रख उसे घर मानकर श्रद्धालु उसके पास खड़े होकर बाबा से मन्नत पूरी करने का आग्रह करते भी दिखे। कांवरिया पथ पर खासकर वाहनों से गुजर रहे श्रद्धालु सड़क किनारे वाहन रोककर खाली जगह पर जाते दिखें तो आप भी रुक जाइएगा, मन्नत मांगने की अनोखी और आस्था से लोटपोट परंपरा के दर्शन आपको भी हो जाएंगे。

पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या श्रद्धालु पत्थरों से घर बना कर मन्नत मांग रहे हैं?
हाँ, श्रद्धालु कांवरिया पथ पर पत्थरों से घर बना कर भगवान शंकर से अपना महल जैसा घर देने की मन्नत मांग रहे हैं।
ये भी पढ़ें:Bagaha News: सावन की पहली सोमवारी पर मंदिरों में रहा मेला जैसा नजारा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Deoghar
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।