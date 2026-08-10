बारिश में भी नहीं थमे कांवड़ियों के कदम, गंगाजल लेकर बढ़ते रहे शिवभक्त
हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त बारिश में भीगते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। कांवड़ यात्रा उनके लिए भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था का प्रतीक है। बारिश और धूप उनके उत्साह को प्रभावित नहीं कर सकते। कांवड़ियों ने जलाभिषेक का संकल्प लिया है।
हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त बारिश में भीगते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। मार्ग पर हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। बारिश के चलते जहां आम लोग घरों और दुकानों में रुके रहे, वहीं कांवड़िये सिर पर कांवड़ और कंधों पर गंगाजल लेकर उत्साह के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। कांवड़िये सक्षम, पीयूष और वासुदेव शर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा उनके लिए भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था और संकल्प का प्रतीक है। बारिश और धूप उनकी आस्था को प्रभावित नहीं कर सकती। हरिद्वार से गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना ही उनका संकल्प है।
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