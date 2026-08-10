Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बारिश में भी नहीं थमे कांवड़ियों के कदम, गंगाजल लेकर बढ़ते रहे शिवभक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
Follow us on Google News
share

हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त बारिश में भीगते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। कांवड़ यात्रा उनके लिए भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था का प्रतीक है। बारिश और धूप उनके उत्साह को प्रभावित नहीं कर सकते। कांवड़ियों ने जलाभिषेक का संकल्प लिया है।

बारिश में भी नहीं थमे कांवड़ियों के कदम, गंगाजल लेकर बढ़ते रहे शिवभक्त

हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त बारिश में भीगते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। मार्ग पर हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंजते रहे। बारिश के चलते जहां आम लोग घरों और दुकानों में रुके रहे, वहीं कांवड़िये सिर पर कांवड़ और कंधों पर गंगाजल लेकर उत्साह के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। कांवड़िये सक्षम, पीयूष और वासुदेव शर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा उनके लिए भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था और संकल्प का प्रतीक है। बारिश और धूप उनकी आस्था को प्रभावित नहीं कर सकती। हरिद्वार से गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना ही उनका संकल्प है।

ये भी पढ़ें:हर-हर महादेव के जयघोष के साथ लौट रहे कांवड़िये
ये भी पढ़ें:कांवड़ --- बोलबम के उद्घोष के साथ गंतव्य को बढ़ रहे शिवभक्त कांवड़िया
ये भी पढ़ें:लोहाघाट में कांवड़ियों का स्वागत किया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Roorki Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।