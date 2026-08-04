380 किलोमीटर की पदयात्रा कर केदारनाथ पर भक्तों ने किया जलाभिषेक
हापुड़ के शिव भक्तों ने बाबा केदारनाथ के धाम तक 380 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। उन्होंने सावन के पहले सोमवार को गोमुख से लाए गए गंगाजल से बाबा का जलाभिषेक किया। भक्तों का जत्था 23 जुलाई को रवाना हुआ और पूजा के बाद हर-हर महादेव के जयकारों के साथ केदार धाम गुंज उठा।
हापुड़ के शिव भक्त 380 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा केदारनाथ के धाम पहुंचे। उन्होंने सावन मास के पहले सोमवार को हर-हर महादेव का जयघोष कर गोमुख के पवित्र गंगाजल जल से बाबा केदारनाथ का जलाभिषेक किया। शिव भक्तों का जत्था 23 जुलाई को हापुड़ के बुलंदशहर रोड स्थित श्री मां मंशा देवी मंदिर से रवाना हुआ था। नौ दिन की दुर्गम पैदल यात्रा कर भक्त गोमुख पहुंचे और वहां से मां गंगा का जल लेकर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम पहुंचे। लगभग 380 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद सोमवार की सुबह पूजन के साथ विधि विधान से जलाभिषेक किया। हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा केदार धाम गूंज उठा।भक्तों
ने देश की सुख समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। महेश तोमर ने बताया गोमुख का जल सीधे मां गंगा का उद्धम स्थान है। सावन के पहले सोमवार को इस जल से बाबा केदारनाथ का अभिषेक किया गया। शिव भक्त गंगनानी, बेलक बुग्याल, बुढाकेदर, भैरव चट्टी, घुत्तू, पवाली कांडा, त्रिजुगीनारायण की दुर्गम चढ़ाई करते हुए बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदारनाथ का जलाभिषेक किया। शिव भक्तों के जत्थे में महेश तोमर, सुरेंद्र कुमार, सुनील शर्मा, हरेन्द्र तोमर,नगेन्द्र बाना, बंटी सिंह, सोनू सैनी, राहुल, प्रशान्त आदि रहे।
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