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सावन का शुभारंभ, मंदिरों में गूंजा हर-हर महादेव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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भगवान भोलेनाथ की आराधना का पवित्र सावन मास गुरुवार से प्रारंभ हुआ। भक्तों ने विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक और मंगल आरती की। मनकामेश्वर, दशाश्वमेध, कोटेश्वर और सोमेश्वर महादेव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। हर-हर महादेव के जयकारों के बीच जलाभिषेक का सिलसिला दिनभर चलता रहा।

सावन का शुभारंभ, मंदिरों में गूंजा हर-हर महादेव
सावन का शुभारंभ, मंदिरों में गूंजा हर-हर महादेव

भगवान भोलेनाथ की आराधना के पवित्र सावन मास का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। श्री मनकामेश्वर महादेव, दशाश्वमेध महादेव, कोटेश्वर महादेव व सोमेश्वर महादेव मंदिर का परिसर मंगलाआरती के पहले भोर से ही भक्तों की भक्ति से सराबोर दिखाई दिया। मंदिरों का परिसर घंटा-घड़ियाल की गूंज और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजित हो उठा। मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक का सिलसिला प्रारंभ हुआ तो दिनभर भगवान के सामने श्रद्धा भाव के साथ मत्था टेकने के लिए भक्तों का जत्थे का जत्था पहुंचता रहा। श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर के प्रभारी श्रीधरानंद ब्रह्मचारी की अगुवाई में अभिषेक कर मंगलाआरती की गई। यहां दर्शन-पूजन के लिए कई बार महिलाओं व पुरुषों की अलग-अलग कतार लगी रही।

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कोटेश्वर महादेव में पुजारी रवीश गिरी, दशाश्वमेध मंदिर में पुजारी विमलेश गिरी व सोमेश्वर महादेव में पुजारी शैलेंद्र पुरी के आचार्यत्व में हर-हर महादेव के जयकारों के बीच मंगलाआरती हुई। दशाश्वमेध घाट पर सुबह से ही कांवरियों का जत्था पहुंचता रहा, हर किसी ने स्नान करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और अपने गंतव्य धाम की ओर पैदल निकलते रहे। जलाभिषेक दोपहर 12 बजे तक अनवरत चलता रहा। मंदिरों में शाम की शृंगार आरती के बाद रात दस बजे शयन आरती हुई। जिसके बाद कपाट बंद कर दिया। इस दौरान मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बड़े-छोटे अन्य शिव मंदिरों में भी दिनभर जलाभिषेक किया गया।

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