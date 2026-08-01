Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिद्ध पीठ माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रावण मास का शुभारंभ, रुद्राभिषेक के साथ गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

नगर स्थित सिद्ध पीठ माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रावण मास का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें रुद्राभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना शामिल थी। पूजन के बाद प्रसाद वितरित किया गया और संपूर्ण श्रावण मास के दौरान विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।

सिद्ध पीठ माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रावण मास का शुभारंभ, रुद्राभिषेक के साथ गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

नगर स्थित सिद्ध पीठ माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रावण मास का शुभारंभ श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। मंदिर में भगवान शिव का विधि-विधान से रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा-अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की। नगर के सिद्ध पीठ माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रावण मास के प्रथम दिन धार्मिक आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। मंदिर के पुजारी पंडित बृजमोहन शर्मा ने भगवान आशुतोष का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा-अर्चना संपन्न कराई। पूजा में नगर के दर्जनों श्रद्धालुओं ने सहभागिता करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की।

ये भी पढ़ें:मंदिर में रुद्राभिषेक के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

पूजन-अर्चन के उपरांत श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। पंडित बृजमोहन शर्मा ने बताया कि संपूर्ण श्रावण मास के दौरान प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष पूजा, रुद्राभिषेक एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से आराधना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर शरद मित्तल, हिमांशु अग्रवाल, विकी सहित नगर के अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे मंदिर परिसर में हर-हर महादेव" के जयघोष से भक्तिमय वातावरण बना रहा।

ये भी पढ़ें:Jhansi News: जलाभिषेक-रुद्राभिषेक, जाप-पाठ और मंत्रोच्चारण
ये भी पढ़ें:बाबा वैद्यनाथ की नगरी में उमड़ी भक्तों की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।