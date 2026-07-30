तेरी शरण में आई है ये भोले की फौज जो करेगी मौज
भोले शंकर के श्रावण मास में कांवड़ियों का जत्था मोटा महादेव मंदिर पहुंचा। बारिश में भी श्रद्धालुओं ने गंगा जल से जलाभिषेक किया। पुजारी और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। मंदिर में भक्तों की जय जयकार से पूरे क्षेत्र में उत्साह रहा। कांवड़ियों ने विधिपूर्वक पूजा कर गंतव्य की ओर प्रस्थान किया।
भोले शंकर के प्रिय श्रावण मास में मोटा महादेव पर कांवड़ियों का जत्थे पहुंचने लगे हैं। बारिश में भी भोले की जय जयकार करते हुए कांवड़ियों ने प्रथम पड़ाव स्वयं भू मोटा महादेव मंदिर में मां गंगा के जल से भोले शंकर का जलाभिषेक किया।गुरुवार को हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं का जत्था स्वयं भू मोटा महादेव मदिर पर पहुंचा। मंदिर के पुजारी पंडित शशिनाथ व स्थानीय श्रद्धालुओं ने भोले के भक्तों का स्वागत किया। बारिश के बावजूद मंदिर में भोलों के प्रवेश करने के साथ ही मंदिर में चहल-पहल रjही। शिव भक्तों के द्वारा लगाए जा रहे भोले के जय जयकारों से मंदिर सहित आसपास का क्षेत्र गुंजायमान हो उठा।हरिद्वार
मार्ग पर स्थित स्वयं भू मोटा महादेव मंदिर पर कांवड़ियों द्वारा कांवड़ की पहली शीशी से गंगा जल से अभिषेक किया जता है वरना कांवड़ पूरी नहीं मानी जाती। कांवड़ियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भैरव का सोटा लगवा कर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।
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