Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तेरी शरण में आई है ये भोले की फौज जो करेगी मौज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
Follow us on Google News
share

भोले शंकर के श्रावण मास में कांवड़ियों का जत्था मोटा महादेव मंदिर पहुंचा। बारिश में भी श्रद्धालुओं ने गंगा जल से जलाभिषेक किया। पुजारी और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। मंदिर में भक्तों की जय जयकार से पूरे क्षेत्र में उत्साह रहा। कांवड़ियों ने विधिपूर्वक पूजा कर गंतव्य की ओर प्रस्थान किया।

तेरी शरण में आई है ये भोले की फौज जो करेगी मौज

भोले शंकर के प्रिय श्रावण मास में मोटा महादेव पर कांवड़ियों का जत्थे पहुंचने लगे हैं। बारिश में भी भोले की जय जयकार करते हुए कांवड़ियों ने प्रथम पड़ाव स्वयं भू मोटा महादेव मंदिर में मां गंगा के जल से भोले शंकर का जलाभिषेक किया।गुरुवार को हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं का जत्था स्वयं भू मोटा महादेव मदिर पर पहुंचा। मंदिर के पुजारी पंडित शशिनाथ व स्थानीय श्रद्धालुओं ने भोले के भक्तों का स्वागत किया। बारिश के बावजूद मंदिर में भोलों के प्रवेश करने के साथ ही मंदिर में चहल-पहल रjही। शिव भक्तों के द्वारा लगाए जा रहे भोले के जय जयकारों से मंदिर सहित आसपास का क्षेत्र गुंजायमान हो उठा।हरिद्वार

ये भी पढ़ें:हर की पैड़ी भगवामय, बोल बम के जयकारों से गूंजे घाट

मार्ग पर स्थित स्वयं भू मोटा महादेव मंदिर पर कांवड़ियों द्वारा कांवड़ की पहली शीशी से गंगा जल से अभिषेक किया जता है वरना कांवड़ पूरी नहीं मानी जाती। कांवड़ियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भैरव का सोटा लगवा कर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए।

ये भी पढ़ें: कांवड़ यात्रा के पहले दिन हरकी पैड़ी भगवामय, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे घाट
ये भी पढ़ें:सावन शुरू होते ही कांवड़ ने पकड़ी रफ्तार, भगवा हुई कांवड़ पटरी

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bijnor News Bijnor Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।