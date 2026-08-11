बारिश में भी नहीं डिगी शिवभक्तों की आस्था, शिवालयों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब
संभल में शिवतेरस के अवसर पर बारिश के बावजूद शिवभक्तों में उत्साह कम नहीं हुआ। श्रद्धालुगण शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंचे और पारंपरिक पूजा विधियों का पालन किया। पुलिस-प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी की थी। हर-हर महादेव के जयकारे से शिवालय गूंज उठे।
संभल में शिवतेरस के अवसर पर मंगलवार को बारिश के बावजूद शिवभक्तों का उत्साह और आस्था कम नहीं हुई। सुबह से रुक-रुककर हो रही बारिश के बीच श्रद्धालु भीगते हुए जिलेभर के शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी और हर-हर महादेव व बम-बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। हरिद्वार, ब्रजघाट, राजघाट समेत विभिन्न तीर्थस्थलों से कांवड़ में गंगाजल लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान शिव से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। वहीं, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर भांग, धतूरा, बेलपत्र, जल, दूध, दही, फल और फूल अर्पित कर विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की।
बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया।श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट रहा। प्रमुख शिवालयों में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रमुख मार्गों पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती रही। अधिकारियों ने लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी।
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