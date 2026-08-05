मुंगेर: असरगंज कच्ची कांवरिया मार्ग से पटना सिटी के 600 कांवरियों का जत्था 54 फीट का लंबा एवं 54 किलो

असरगंज। निज संवाददाता श्रावणी मेले के अवसर पर असरगंज कच्ची कांवरिया पथ पर बोल बम' की जयकारा करते हुए शिव भक्त गेरुआ वस्त्र धारी कांवरिया बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक को लेकर रंग- बिरंगे आकर्षक कांवर को लेकर लगातार बाबाधाम जा रहे हैं। इसी क्रम में पटना सिटी से विशाल शिव धारी कांवड़िया संघ के 600 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था 54 फीट की आकर्षक कांवड़ लेकर अजगैबीनाथ धाम से देवघर के लिए रवाना हुआ。

जत्था में शामिल सभी कांवरिया पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ नाचते-गाते, ढोल-नगाड़ों की गूंज और बोल बम के नारों के साथ कांवरिया मार्ग को भक्तिमय कर दिया है। कांवड़ की सबसे खास बात यह है कि कांवर की लंबाई और उसमें इस्तेमाल की गई चांदी है। कांवड़ 54 फीट लंबी है और इसमें 54 किलो चांदी का उपयोग किया गया है।इस कावड़ में बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग, बड़ी दुर्गा मां और काली मां की प्रतिमा है।

कांवर की विशेषताएँ

चांदी से ही बाबा बैधनाथ मंदिर और महागौरी मंदिर की खूबसूरत कलाकृति भी तैयार की गई है, जिसने देखने वालों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। संघ के सदस्यों का कहना है कि बैधनाथ धाम में दोनों मंदिरों के बीच की दूरी 54 फीट है, इसीलिए कांवड़ भी 54 फीट लंबी बनाई गई है।विशाल शिवधारी संघ के सदस्य मनीष कुमार ने बताया कि साल 2008 से वे हर साल इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। उनका मकसद है कि शिवभक्ति के इस उत्सव को न केवल भव्य बनाया जाए, बल्कि श्रद्धालुओं को एकजुट कर बाबा की आराधना की जाए। संघ के एक सदस्य ने बताया कि, "हम हर साल इसी श्रद्धा और उमंग से निकलते हैं। यह सिर्फ यात्रा नहीं, बाबा के प्रति हमारी आस्था और सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन है।" श्रद्धालुओं का कहना है कि वे 54 घंटे में देवघर स्थित बाबा बैधनाथ धाम पहुंच जाते हैं। यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालु नियम और अनुशासन का पालन करते हैं। भोजन, विश्राम और भजन-कीर्तन की पूरी व्यवस्था संघ की ओर से की जाती है। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम से यात्रा की शुरुआत हुई है। जहां श्रद्धालुओं ने पहले गंगाजल भरा और फिर सामूहिक रूप से जयकारे लगाते हुए कांवड़ उठाया। गंगाजल लेकर नंगे पांव, केसरिया वस्त्रों में, सिर पर रुद्राक्ष की माला और भस्म लगाए श्रद्धालुओं की टोली पूरे रास्ते में शिवभक्ति का रंग घोल रही है।