शाहपुर : शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक
शाहपुर में सावन की शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने प्राचीन मंदिरों में जलाभिषेक किया। भक्त कुंडवा महादेव और भीमपट्टी स्थित सिद्धीनाथ बैजूनाथ दास मंदिर में उमड़ पड़े। भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन भी हुआ, जिससे भक्ति का माहौल बना रहा। भक्तों ने संतोष बाबा के दर्शन के लिए लंबी कतार लगाई।
शाहपुर। सावन की शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंदिरों के शिवालयों में अहले सुबह से लेकर देर शाम तक जलाभिषेक किया। हर हर महादेव का जयघोष किया। प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर कुंडवा महादेव शाहपुर, भीमपट्टी स्थित शिव स्थान सिद्धीनाथ बैजूनाथ दास मंदिर में यूपी ,छपरा, गाजीपुर, बक्सर, आरा के श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं का रविवार से से ही आना-जाना लगा रहा। सोमवार और शिवरात्रि के जलाभिषेक के बाद अपने-अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर कुंडवा शिव मंदिर और भीमपट्टी शिव मंदिर के अलावा विभिन्न मंदिरों में भजन-कीर्तन और आरती का आयोजन किया गया। इसे लेकर भक्ति का महौल कायम रहा।
गायन से दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। संतोष बाबा के दर्शन के लिए शिव स्थान बैजू बाबा मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा।
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