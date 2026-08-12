बोल-बम के जयकारों के साथ कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक

बोल-बम के जयकारों के साथ कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक
शिव मंदिरों में कांवड़ियों ने गंगोत्री, हरिद्वार और ब्रजघाट से जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सुबह 5:30 बजे से शुरू हुआ यह उत्सव, दिनभर जारी रहा। भक्तों ने भगवान शिव के जयकारों के साथ पूजा की और मंदिर परिसर में आराम किया। कांवड़ियों का स्वागत शहर में जगह-जगह किया गया।
नगर व देहात के शिव मंदिरों में गंगोत्री, हरिद्वार और ब्रजघाट से नाचते गाते कांवड़ियां मंगलवार को पहुंचे। शुभ मुर्हुत में सुबह 5 बजकर 30 मिनट पर कांवड़ियों ने शिव का जलाभिषेक शुरू किया, जो दिनभर जारी रहा। बोल-बम बम-बम व हर-हर महादेव के जयकारों के साथ कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। कई मंदिरों में कांवड़ियों के जलाभिषेक के दौरान आम भक्तों का जलाभिषेक बंद रहा। शिवरात्रि की सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। उधर गंगोत्री, हरिद्वार और ब्रजघाट से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते व भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए शहर में प्रवेश किया।
कांवड़ियां अपने-अपने नजदीक के शिवालयों में पहुंचे। शहर में जगह-जगह कांवड़ियों का स्वागत किया गया। शिवालयों में पहुंचकर कांवड़ियों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर प्रागंण में आराम किया।हालांकि कांवड़ियों का जलाभिषेक सुबह शुरू हो गया था, लेकिन दिनभर जलाभिषेक का शुभ मुहुर्त होने के कारण कांवड़ियों ने दिनभर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जो कांवड़िया जिस समय शिवालय पहुंचा, उसने उसी समय जलाभिषेक किया। कांवड़ियों ने बोल-बम बम-बम के जयकारों के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इसी के साथ विधिवत रूप से पूजन करने के बाद अपने घरों की तरफ बढ़े। जलाभिषेक के दौरान कांवड़ियां हर-हर महादेव का उद्घोष करते रहे। ऐसे में शिवालय महादेव के जयकारों से गूंजते रहे।
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