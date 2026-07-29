बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठा कांवड़ पटरी मार्ग

सावन की शिवभक्ति अपने पूरे रंग में है। कांवड़ पटरी मार्ग इन दिनों बम-बम भोले, हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से लगातार गूंज रहा है। भगवा वस्त्रों में सजे हजारों कांवड़िये शिवभक्ति में लीन होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे मार्ग पर भक्ति, आस्था और सेवा का ऐसा संगम दिखाई दे रहा है, जिसने वातावरण को पूरी तरह शिवमय बना दिया है। कांवड़ मार्ग पर जगह-जगह सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और ग्रामीणों की ओर से लगाए गए भंडारों में शिवभक्तों की सेवा पूरे श्रद्धाभाव से की जा रही है। कहीं कांवड़ियों को गर्मागर्म खीर-पूड़ी परोसी जा रही है तो कहीं कढ़ी-चावल, राजमा-चावल, सब्जी-पूड़ी, फल, शरबत और ठंडे पेय पदार्थों की व्यवस्था की गई है। शिवभक्त भी प्रसाद ग्रहण कर आयोजकों को आशीर्वाद देते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं。