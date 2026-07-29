बम-बम भोले के जयकारों से गूंज उठा कांवड़ पटरी मार्ग
सावन के मौसम में शिवभक्ति का जोश चरम पर है। कांवड़ पटरी मार्ग बम-बम भोले की आवाजों से गूंज रहा है। हजारों कांवड़िये सेवा और भक्ति ने सभी वातावरण को शिवमय बना दिया है। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं मिलकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रख रहे हैं।
सावन की शिवभक्ति अपने पूरे रंग में है। कांवड़ पटरी मार्ग इन दिनों बम-बम भोले, हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से लगातार गूंज रहा है। भगवा वस्त्रों में सजे हजारों कांवड़िये शिवभक्ति में लीन होकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे मार्ग पर भक्ति, आस्था और सेवा का ऐसा संगम दिखाई दे रहा है, जिसने वातावरण को पूरी तरह शिवमय बना दिया है। कांवड़ मार्ग पर जगह-जगह सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और ग्रामीणों की ओर से लगाए गए भंडारों में शिवभक्तों की सेवा पूरे श्रद्धाभाव से की जा रही है। कहीं कांवड़ियों को गर्मागर्म खीर-पूड़ी परोसी जा रही है तो कहीं कढ़ी-चावल, राजमा-चावल, सब्जी-पूड़ी, फल, शरबत और ठंडे पेय पदार्थों की व्यवस्था की गई है। शिवभक्त भी प्रसाद ग्रहण कर आयोजकों को आशीर्वाद देते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं。
सेवा का सिलसिला
भंडारों में सुबह से देररात तक सेवा का सिलसिला जारी है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं भी कांवड़ियों की सेवा में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं। कोई भोजन परोस रहा है तो कोई पानी की बोतलें वितरित कर रहा है। कई स्थानों पर प्राथमिक उपचार, विश्राम और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।
उत्साह का माहौल
शिवभक्ति से सराबोर कांवड़ पटरी मार्ग पर डीजे और भक्ति गीतों की मधुर धुनों के बीच कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। रंग-बिरंगी और आकर्षक कांवड़ों के साथ श्रद्धालु नाचते-गाते आगे बढ़ रहे हैं। मार्ग पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात है।
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