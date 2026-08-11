दूसरी सोमवारी पर मंदिरों में गूंजे हर-हर महादेव

सावन की दूसरी सोमवारी पर शहर और आसपास के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा की। विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। धनबाद से भी कई शिव भक्त बाबा धाम की ओर रवाना हुए।

सावन की दूसरी सोमवारी पर शहर और आसपास के शिवालय हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठे। सुबह से ही छोटे-बड़े सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दूसरी सोमवारी के साथ सोम प्रदोष व्रत का शुभ संयोग होने के कारण शिव भक्तों में विशेष उत्साह रहा। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर बेलपत्र, फूल, धतूरा और भांग अर्पित किया तथा सुख-समृद्धि की कामना की। शहर के प्रसिद्ध भुईंफोड़ मंदिर में प्रातः चार बजे से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। मंदिर परिसर में भोर से ही भक्तों की लंबी कतार लग गई। श्रद्धालु हाथों में पूजा की थाली और जलपात्र लेकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गुंजायमान रहा।

शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ेश्वरी मंदिर, दीनानाथ मंदिर और सर्वेश्वरी आश्रम स्थित शिवालय में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर पूजा-अर्चना की। कई भक्तों ने सोमवारी व्रत रखकर मंदिरों में विशेष पूजा की। मटकुरिया स्थित भूतनाथ मंदिर में दूसरी सोमवारी के अवसर पर भगवान शिव का महाकाल रूप में दिव्य शृंगार किया गया। आकर्षक फूलों और पूजन सामग्री से सजे शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना के साथ भजन-कीर्तन का भी आयोजन किया गया।

धनबाद से बाबा धाम के लिए शिव भक्तों की यात्रा इधर, सावन की दूसरी सोमवारी पर भी धनबाद से बड़ी संख्या में शिव भक्त बाबा धाम के लिए रवाना हुए। कांवरियों के जत्थे ट्रेन और अन्य साधनों से देवघर के लिए निकलते दिखे। श्रद्धालुओं में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक को लेकर खासा उत्साह रहा। पूरे दिन शहर में शिव भक्ति का माहौल बना रहा।