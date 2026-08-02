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सावन मास के चौथे दिन मंदिर से निकली कांवड यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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पुखरायां में शिव भक्तों ने सावन मास के चौथे दिन तूफानी कावड़ यात्रा निकाली। अकोढ़ी के पातालेश्वर मंदिर के महंत अनमोल दास की अगुवाई में आधा सैकड़ा कावड़ियों ने महादेव मंदिर में पूजन किया और यात्रा शुरू की। डेरापुर से भी कावड़ यात्री गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने निकले।

सावन मास के चौथे दिन मंदिर से निकली कांवड यात्रा

पुखरायां, संवाददाता। कस्बा के बड़े महादेव मन्दिर के प्रांगण से सावन मास के चौथे दिन रविवार को शिव भक्तों ने ढोल-नगाड़े के साथ तूफानी कावड़ यात्रा निकाली, जहां पर अकोढ़ी के पातालेश्वर मन्दिर के महंत अनमोल दास सहित आधा सैकड़ा कावड़ियों ने बड़े महादेव मन्दिर में पूजन करके कावड़ यात्रा निकाली। सावन मास के चौथे दिन रविवार को बड़े महादेव मन्दिर में शिवभक्तगण एकत्रित होकर अकोढ़ी के पातालेश्वर मन्दिर के महंत अनमोल दास महाराज सहित अखिलेश सोनी, मयंक मिश्र, लकी शर्मा, जीतू शर्मा, शिवम कश्यप, महावीर, पुलकित गोयल, पप्पू मिश्र, नितेश मिश्रा, राजेन्द्र यादव, संजय तूफानी, अमित शर्मा, विनीत श्रीवास्तव, जगदीश प्रसाद, अरविन्द कुमार, रामचन्द्र, राम अवतार, मनोज कुमार, प्रशान्त कुमार आदि आधा सैकड़ा कावड़ियों ने बम बम भोले के जयघोष साथ ढोल-नगाड़े बजाकर कांवड़ियों ने कस्बा के महादेव मन्दिर में पूजन के बाद कांवड़ यात्रा की शुरूआत की। इसके बाद कस्बे के आनंदेश्वर धाम मन्दिर, महाबलेश्वरम मन्दिर सहित अकोढ़ी के पातालेश्वर मन्दिर से होकर तूफानी डाक कांवड़ यात्रा शिवराजपुर के खेरेश्वर धाम के लिए रवाना हुई, जहां पर समस्त कांवड़िया आस्था भाव से खेरेश्वर धाम में पूजन के साथ जलाभिषेक करेंगे。

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डेरापुर से भी निकले डाक कावड़ यात्री

डेरापुर। डेरापुर क्षेत्र के शिवभक्तों में गहरा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्षेत्र के युवा रविवार को डाक कांवड़ लेकर खेरेश्वर घाट के लिए रवाना हुए। जहां वे गंगाजल भरने के बाद वापस डेरापुर स्थित कपालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के बीच श्रद्धालु पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ यात्रा पर निकले। शिवभक्तों का कहना है कि वे क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना के साथ गंगाजल लाकर कपालेश्वर महादेव का अभिषेक करेंगे।

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सामान्य प्रश्न

कावड़ यात्रा कब आयोजित की गई थी?
कावड़ यात्रा सावन मास के चौथे दिन रविवार को आयोजित की गई थी।
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