सावन मास के चौथे दिन मंदिर से निकली कांवड यात्रा

पुखरायां, संवाददाता। कस्बा के बड़े महादेव मन्दिर के प्रांगण से सावन मास के चौथे दिन रविवार को शिव भक्तों ने ढोल-नगाड़े के साथ तूफानी कावड़ यात्रा निकाली, जहां पर अकोढ़ी के पातालेश्वर मन्दिर के महंत अनमोल दास सहित आधा सैकड़ा कावड़ियों ने बड़े महादेव मन्दिर में पूजन करके कावड़ यात्रा निकाली। सावन मास के चौथे दिन रविवार को बड़े महादेव मन्दिर में शिवभक्तगण एकत्रित होकर अकोढ़ी के पातालेश्वर मन्दिर के महंत अनमोल दास महाराज सहित अखिलेश सोनी, मयंक मिश्र, लकी शर्मा, जीतू शर्मा, शिवम कश्यप, महावीर, पुलकित गोयल, पप्पू मिश्र, नितेश मिश्रा, राजेन्द्र यादव, संजय तूफानी, अमित शर्मा, विनीत श्रीवास्तव, जगदीश प्रसाद, अरविन्द कुमार, रामचन्द्र, राम अवतार, मनोज कुमार, प्रशान्त कुमार आदि आधा सैकड़ा कावड़ियों ने बम बम भोले के जयघोष साथ ढोल-नगाड़े बजाकर कांवड़ियों ने कस्बा के महादेव मन्दिर में पूजन के बाद कांवड़ यात्रा की शुरूआत की। इसके बाद कस्बे के आनंदेश्वर धाम मन्दिर, महाबलेश्वरम मन्दिर सहित अकोढ़ी के पातालेश्वर मन्दिर से होकर तूफानी डाक कांवड़ यात्रा शिवराजपुर के खेरेश्वर धाम के लिए रवाना हुई, जहां पर समस्त कांवड़िया आस्था भाव से खेरेश्वर धाम में पूजन के साथ जलाभिषेक करेंगे。