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सावन सोमवार: भक्तों ने किया भोलेनाथ का अभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, ललितपुर
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बानपुर में भगवान आशुतोष का पवित्र माह सावन का पहला सोमवार धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने शिवालयों में पूजा अर्चना की और कावड़ यात्रा का आयोजन किया। कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया। पुलिस बल भी सुरक्षा के लिए तैनात था।

सावन सोमवार: भक्तों ने किया भोलेनाथ का अभिषेक

बानपुर। भगवान आशुतोष का पवित्र माह सावन के प्रथम सोमवार को कस्बा बानपुर के शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गुंजमाय हुए। प्रात:काल से ही मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगना प्रारंभ हो गया था। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, पुष्प अर्पित करके रुद्राभिषेक किया और परिवार में सुख समृद्धि को कामना की। कस्बा बानपुर में श्री थाना मंदिर से शिवधाम कुंडेश्वर के लिए कावड़ यात्रा निकाली गई। जिसमें बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल रहे। कावड़ यात्रा थाना मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार, पंचायत चौराहा, गांधी चौराहा, किला का मैदान, देवी जी मोहल्ला, बड़ी चिरौल होते हुए श्री शिव धाम कुंडेश्वर पहुंची।

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कावड़ यात्रा में डीजे पर बज रहे भगवान भोलेनाथ के भजनों पर भक्तों ने नृत्य किया। शिव भक्त अपने कंधों पर कावड़ लेकर क्रमबद्ध तरीके से चल रहे थे। उन्होंने श्री कुंडेश्वर धाम पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया। कावड़ यात्रा एवं सावन मास को देखते हुए थानाध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा।

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