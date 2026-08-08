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कांवड यात्रा में आस्था के साथ देश भक्ति की झलक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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सावन के महीने में शिव भक्तों द्वारा कावंड यात्रा में देशभक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। भक्त नारे लगाते हुए तीर्थ स्थलों की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ के साथ तिरंगा लहराते हुए, ये भक्त सड़कों को रंगीन बना रहे हैं। प्रशासन भी बढ़ती संख्या के बीच शिव भक्तों की श्रद्धा को देख रहा है।

कांवड यात्रा में आस्था के साथ देश भक्ति की झलक

सावन माह में शिव की उपासना करने लिए शिव भक्तों के द्वारा कावंड लाने की आस्था के साथ देश भक्ति भी साफ छलक रही है, जिससे विभिन्न स्थानों पर एक दो तीन चार भोले तेरी जय जय कार के नारों के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारों से भी तीर्थ नगरी के साथ हाइवे भी रंग बिरंगा होने लगा है। कांवड़ लेकर अपनी मंजिल की ओर गुरजने वाले शिव भक्तों की संख्या में दिन प्रति दिन लगातार इजाफा होते जा रहा है क्योंकि सावन माह मे कांवड यात्रा वर्तमान में पूरे वैभव पर है और चारों ओर शिव भक्तों के द्वारा शिवशंकर के नारों से तीर्थ नगरी में भगवा रंग फैल गया है, जबकि सड़क से लेकर घर आंगन और सरकारी कार्यालय से लेकर स्कूलों तक शिव भक्तों का वास किया जा रहा है।

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क्योंकि गौमुख, हरिद्वार, गंगोत्री ओर ब्रजघाट से शिव भक्तों के द्वारा कांवड जल के साथ बड़े बडे स्तर पर भारत की आन ओर शान कहे जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होने के कारण सड़कों पर चल रहे भोले के भक्तों की ताकत को ओर दो गुनी कर रहा है। कांवड के साथ जब शिव भक्तों के द्वारा जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर जैसे भजनों में झूम रहे है वही दूसरी ओर भारत माता की जय के उद्योष के कारण शिव भक्तों में आतरिंक शकि्त आ जाती। जबकि कांवड यात्रा किसी प्रकार से प्रभावित नही होगी और किसी प्रकार की कोई संख्या में इजाफा नही होगा ऐसा प्रशासन का मानना था परन्तु सड़कों पर दिन दुगनी रात चौगनी शिव भक्तों की भीड़ को देख कर भी प्रशासन ने मान लिया कि भोले शंकर के भक्त भगवान की उपासना करने के लिए कभी भी पीछ़े नही हटते है। और अब तो जिधर देखे उधर ही भोले के भक्त आते नजर आ रहे है शिव भक्तों के द्वारा बड़े बडे डीजे लगा कर भोले के भजनों पर नृत्य करते नजर आ रहे है तो कही शिव भगवान की बारात की झाकिंयों का प्रदर्शन कर उसमें भूत प्रेत बन कर डांस हो रहा है जिससे शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में शिव भक्तों के आगमन शुरू होने से नगर में लोगों के द्वारा भोले को ठकराव की व्यवस्था भी शुरू कर दी गयी है।

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