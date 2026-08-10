कुंवाली महास्नान में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी
रानीखेत में पवित्र सावन मास में मंदिरों में पूजा-अर्चना जारी है। अंतिम सोमवार को श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। मजखाली में बैसी का आयोजन हुआ, और कुंवाली में महास्नान में भक्तों ने भाग लिया। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में कलश यात्रा ने धार्मिक वातावरण का निर्माण किया।
नवीन भट्ट, रानीखेत। पवित्र सावन मास में मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। अंतिम सोमवार को तमाम शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है। उधर मजखाली में हरज्यू की धूंणी में बैसी का आयोजन किया गया। रविवार को कुंवाली में आयोजित महास्नान में दर्जनों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिस कारण पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया है। महास्नान में जिला पंचायत सदस्य दीपक कन्नू साह, हिम्मत सिंह अधिकारी, इंद्र पाल अधिकारी, नवीन अधिकारी, गणेश अधिकारी, शिवराज अधिकारी, पूरन लाल वर्मा, किशोर अधिकारी, शंकर अधिकारी आदि थे।
पुजारी केवलानंद पांडेय ने तमाम अनुष्ठान कराए। आयोजन समिति के अध्यक्ष हेम पांडेय ने भी का आभार जताया।
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