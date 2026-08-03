रुड़की बाईपास पर सजी आस्था की झांकियां, विशाल कांवड़ों ने मोहा मन
रुड़की, संवाददाता। सावन के पहले सोमवार को रुड़की बाईपास पर कांवड़ियों की संख्या में खूब बढ़ोतरी देखने को मिली। हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की
रुड़की, संवाददाता। रुड़की बाइपास पर सावन के पहले सोमवार कांवड़ियों की भीड़ रही। गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों के साथ आकर्षक झांकियां और बड़ी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। पूरे दिन बाइपास मार्ग बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजता रहा।
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