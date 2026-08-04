कंधों पर भोले की प्रतिमा लेकर आस्था की नई मिसाल पेश कर रहे शिवभक्त
कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनीं भगवान शिव और शिव-पार्वती की सजीव प्रतिमाएं कंधों पर भोले की प्रतिमा लेकर आस्था की नई मिसाल पेश कर रहे शिवभक्त
मंगलौर, संवाददाता। कांवड़ यात्रा में शिवभक्त कंधों पर भगवान शिव और शिव-पार्वती की आकर्षक प्रतिमाएं लेकर यात्रा पूरी कर रहे हैं। कांवड़ मार्गों पर अनेक श्रद्धालु भगवान शिव की सुंदर प्रतिमाएं कंधों पर उठाए नजर आ रहे हैं। कहीं शिव-पार्वती की मनोहारी झांकी है तो कहीं भोलेनाथ के विभिन्न स्वरूप श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच शिवभक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं।
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