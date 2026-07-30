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चारधाम से गंगाजल लेकर पहुंचे शिवभक्त का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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हरिद्वार से चारधाम की यात्रा पूरी करके ढिकौली गांव के शिवभक्त कांवड़ियां पवित्र गंगाजल लेकर लौटे। भड़ल गांव में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। दीपक ढाका ने देश के जवानों की सुख-शांति की कामना के लिए चारधाम यात्रा की और जलाभिषेक के लिए शिव मंदिर में गंगाजल लाए।

चारधाम से गंगाजल लेकर पहुंचे शिवभक्त का स्वागत

दाहा। हरिद्वार से चारधाम की यात्रा पूरी कर पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे ढिकौली गांव के शिवभक्त कांवड़ियां का भड़ल गांव में ग्रामीणों ने फूल-मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने उनकी धार्मिक आस्था और देश के जवानों के प्रति समर्पण की सराहना की। बागपत जनपद का ढिकौली गांव फौजियों के गांव के रूप में जाना जाता है। गांव निवासी दीपक ढाका ने बताया कि उन्होंने देश की सीमाओं पर तैनात जवानों तथा शहीद सैनिकों की सुख-शांति और उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए चारधाम यात्रा की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से अलग-अलग कलशों में पवित्र गंगाजल भरा।

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दीपक ढाका इन कलशों को एक छोटी रेहड़ी पर रखकर दंडवत कांवड़ यात्रा करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अपने गांव के शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर देश की रक्षा में लगे जवानों, शहीद सैनिकों और उनके परिवारों की सुख-समृद्धि एवं शांति की प्रार्थना करेंगे। उनकी इस अनूठी कांवड़ यात्रा को देखकर मार्ग में श्रद्धालु उनका स्वागत कर रहे हैं।

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