कांवरियों का जत्था चार बसों से सुल्तानगंज रवाना
सावन माह में बाबा भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा का अद्भुत नजारा काठीकुंड बाजार में देखने को मिला। बाबा दानीनाथ कांवरियां संघ के बैनर तले कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने कांवड़ यात्रा में शामिल होकर पूजा-अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की और भगवान शिव के प्रति भक्ति दिखाई।
काठीकुंड, प्रतिनिधि। सावन माह में बाबा भोलेनाथ के प्रति आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा मंगलवार को काठीकुंड बाजार में देखने को मिला। बाबा दानीनाथ कांवरियां संघ के बैनर तले चार बसों से सैकड़ों कांवरियों का जत्था उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेने के लिए सुल्तानगंज रवाना हुआ। इस दौरान पूरा वातावरण बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से भक्तिमय बना रहा।
कांवरियों का एकत्र होना
सुल्तानगंज प्रस्थान से पूर्व सभी कांवरिया काठीकुंड स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर परिसर में एकत्र हुए। यहां से श्रद्धालु पैदल चलकर बाबा दानीनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान शिव से कांवड़ यात्रा के सकुशल एवं सफलतापूर्वक संपन्न होने की कामना की। श्रद्धालुओं ने बाबा दानीनाथ का आशीर्वाद लेकर यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद चार बसों में सवार होकर सभी कांवरिया सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए।
यात्रा का उत्साह
वहां उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र जल भरने के बाद श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे और भगवान बाबा बैद्यनाथ को पवित्र गंगाजल अर्पित करेंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। कांवरियों ने पूरे मार्ग में भगवान भोलेनाथ के जयघोष लगाए और भक्ति गीतों के साथ वातावरण को शिवमय बना दिया। बाबा दानीनाथ कांवरियां संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। यात्रा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो。
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