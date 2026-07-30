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कांवड़ यात्रा के पहले दिन हरकी पैड़ी भगवामय, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे घाट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
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कांवड़ यात्रा के पहले दिन, हरिद्वार का वातावरण शिवमय हो गया। लाखों शिवभक्त हर की पैड़ी पर आस्था से गंगाजल भरने पहुंचे और भगवा रंग के घाटों पर भारी भीड़ जुटी। श्रद्धालुओं के जयकारों ने क्षेत्र को गूंजायमान कर दिया, जिससे भक्ति और उत्साह का माहौल बना।

कांवड़ यात्रा के पहले दिन हरकी पैड़ी भगवामय, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे घाट

हरिद्वार। कांवड़ यात्रा के पहले दिन गुरुवार सुबह से ही धर्मनगरी हरिद्वार का वातावरण पूरी तरह शिवमय नजर आया। विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी सहित आसपास के सभी प्रमुख गंगा घाट भगवा रंग में रंगे दिखाई दिए। दूर-दराज के राज्यों से पहुंचे लाखों शिवभक्त कांवड़ियों ने हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाई और विधि-विधान से गंगाजल भरकर अपने-अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। सुबह होते ही हर की पैड़ी और आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा क्षेत्र ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयकारों से गूंज उठा। कंधों पर सजी रंग-बिरंगी कांवड़ लिए शिवभक्त उत्साह और भक्ति के साथ गंगाजल भरते नजर आए।

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घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही हैं।

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