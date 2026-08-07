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बासुकीनाथ धाम में भोलेनाथ का जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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दुमका में श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के दौरान बासुकीनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की कांवर यात्रा जारी है। शुक्रवार को कांवरियों की लंबी कतारें देखी गईं, जिन्होंने गंगा जल अर्पित किया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, चिकित्सा और सुरक्षा के इंतजाम किए हैं।

बासुकीनाथ धाम में भोलेनाथ का जलाभिषेक

दुमका, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के अवसर पर फौजदारी बाबा के धाम बासुकीनाथ में श्रद्धालुओं की आस्थामयी कांवर यात्रा का प्रवाह निरंतर जारी है। मेले के नौवें दिन शुक्रवार को प्रातः काल से ही कांवरियों की लंबी कतारें बासुकीनाथ धाम तक पहुंचीं और पवित्र गंगाजल अर्पित कर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं में शिवभक्ति का उत्साह देखते ही बन रहा था। "बोल बम" और "हर हर महादेव" के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। प्रशासन द्वारा कांवरियों की सुविधा के लिए पेयजल, चिकित्सा, शौचालय एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

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श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा को लेकर विशेष ध्यान रखा जा रहा है।

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