गुरु पूर्णिमा : प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

गुरु पूर्णिमा : प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
खेकड़ा में गुरु पूर्णिमा पर संत घीसा और उनके माता-पिता की प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान हुआ। महंत देवेंद्र दास ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात रही। अनुष्ठान में विभिन्न प्रदेशों के श्रद्धालु शामिल हुए।
खेकड़ा। कस्बे में संतों के बाड़े में चल रहे प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर घीसा संत और उनके माता-पिता का पूजन किया गया। महंत देवेंद्र दास ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस तैनात रही। कस्बे में जन्मे घीसा दास जी महान संत थे। उन्हें बाल्यकाल में ही अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कस्बे में संतो के बाड़े में उनकी प्रमुख गद्दी है। जहां उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। उनकी प्रतिमा के पास अब उनके पिता सदासुख और माता केतकी बाई की प्रतिमा विराजमान की गई है।
मंगलवार को इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का दो दिवसीय अनुष्ठान शुरू हुआ था। बुधवार को अनुष्ठान में उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तरांचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब आदि प्रदेशों के श्रद्धालु बड़ी तादाद में शामिल हुए। सभी ने घीसा संत और उनके माता-पिता का पूजन किया। महंत देवेंद्र दास ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। अनुष्ठान में शामिल श्रद्धालुओं ने पूजन के बाद भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया।
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