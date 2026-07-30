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गुरु पूर्णिमा पर लोगों ने की पूजा अर्चना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
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गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने शृंगी ऋषि धाम और अन्य मंदिरों में अपने गुरुओं की पूजा की। लोगों ने स्नान करने के बाद गुरु वंदना की, मंत्र जाप और दान-पुण्य किया। कई स्थानों पर सत्यसंग का आयोजन हुआ। भक्तों ने सुख, शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना की।

गुरु पूर्णिमा पर लोगों ने की पूजा अर्चना

चानन, निज संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रसिद्ध शृंगी ऋषि धाम, जलप्पा स्थान सहित प्रायः मंदिरों में श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। लोगों ने सुबह स्नान कर गुरू वंदना की, मंत्र जाप किए और दान-पुण्य किया। कई जगहों पर सत्यसंग की भी आयोजन किया गया। प्रसिद्ध शृंगी ऋषि धाम में पूजा को लेकर सुबह से ही वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिरों में पूजा कर लोगों ने सुख, शांति एवं जग के कल्याण के लिए प्रार्थना की।

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