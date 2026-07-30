गुरु पूर्णिमा पर महादेव आश्रम में उमड़ा आस्था का सैलाब, संतों से लिया आशीर्वाद
शुकतीर्थ के महादेव आश्रम में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया और धर्म की राह पर चलने का संकल्प लिया। संतों ने गुरु-शिष्य परंपरा की महत्ता पर चर्चा की और भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। यह आयोजन गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा को और बढ़ाता है।
पवित्र तीर्थनगरी शुकतीर्थ स्थित महादेव आश्रम में गुरु पूर्णिमा का पर्व अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर दूर-दराज़ से आए श्रद्धालुओं ने महादेव आश्रम महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और धर्म व सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। प्रसिद्ध संत स्वामी श्रीभगवान आश्रम महाराज और समाजसेवी के.के. शर्मा ने भी आश्रम पहुँचकर गुरु-शिष्य परंपरा की महत्ता पर चर्चा की। संतों ने संदेश दिया कि गुरु अपने ज्ञान से शिष्य के जीवन को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। दिनभर आश्रम में भजन-कीर्तन, पूजा-अर्चना और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल बना रहा।
श्रद्धालुओं ने समाज और देश के कल्याण की कामना करते हुए संतों का आशीर्वाद लिया। इस आयोजन ने गुरु परंपरा के प्रति क्षेत्रवासियों की आस्था को और अधिक सुदृढ़ किया।
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