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गुरु पूर्णिमा पर लगाई आस्था की डुबकी

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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गुरु पूर्णिमा पर ब्रजघाट गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं ने गुरुओं को पूजा कर आशीर्वाद लिया। यह दिन महर्षि वेद व्यास के जन्म के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है।

गुरु पूर्णिमा पर लगाई आस्था की डुबकी

गुरु पूर्णिमा पर ब्रजघाट गंगा घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। परिवार के साथ आए श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान और दान कर पुण्य लाभ कमाया। बुधवार की सुबह चार बजे से से ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए घाट पर भंडारों और यज्ञ का आयोजन किया गया। करीब ढाई लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर वाहनों का जाम नहीं लगने दिया गया। गंगा में स्नान के लिए मंगलवार रात बारह बजे के बाद से ही आसपास के लोग व पड़ोसी जनपदों के श्रद्धालु ब्रजघाट गंगा पर पहुंचने शुरू हो गए। बुधवार भोर के चार बजे तक ब्रजघाट गंगा तट श्रद्धालुओं से खचखच भर गया। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सूर्योदय के साथ ही सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया और उपासना की गई।

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गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा

ब्रजघाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए थे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादा कपड़ों में पुलिस कर्मी तैनात रहे। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बरसात से गंगा का जल स्तर बढ़ा होने पर पानी की गहराई अधिक के स्थान पर खतरे का निशान लगाते हुए बैरीकेडिंग की गई। इससे आगे श्रद्धालुओं को स्नान के लिए नहीं जाने दिया गया। स्नान करने के लिए आए श्रद्धालुओं को पुरोहितों ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत खास होता है। पंचांग के अनुसार यह तिथि आषाढ़ पूर्णिमा होती है। मान्यता है कि इस दिन हिंदू धर्मग्रंथ महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म भी हुआ था। वेद व्यास ने चारों वेदों का ज्ञान भी दिया और पुराणों की रचना ती। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है.

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गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं को पूजा गया

गंगा नगरी में स्थित अलग अलग आश्रमों में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आश्रमों में पहुंचे और अपने गुरु के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पूजा-अर्चना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने अपने गुरुओं की समाधि पर पुष्प अर्पित कर पूजा की और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। शिष्यों ने अपने गुरुओं को माला और शॉल पहनाकर उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

FAQs

गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है?
गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है।
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Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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