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बाबा गरीबनाथ का 11 क्विंटल चावल से हुआ महाशृंगार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में श्रावण के दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का 11 क्विंटल चावल से महाशृंगार हुआ। श्रद्धालुओं ने दूध, दही, और विभिन्न फूलों के साथ अभिषेक किया। इसी दिन बाबा सर्वेश्वरनाथ का भी महाशृंगार किया गया। मंदिर परिसर 'हर हर महादेव' और 'बोलबम' के जयकारों से गूंज उठा।

बाबा गरीबनाथ का 11 क्विंटल चावल से हुआ महाशृंगार

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्रावण के दूसरी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का 11 क्विंटल चावल से महाशृंगार किया गया। इससे पहले बाबा का दूध, दही, घी, मधु, सक्कर, अष्टगंध, अबरक, अबीर, भस्म, जनेऊ, फल, मिठाई, वस्त्र, पान, गुलाब का फूल, जल, इत्र, स्प्रे से अभिषेक किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक ने बताया कि बाबा को रजनीगंधा, बेलपत्र, भांग, धतूर, जूही, बेली व गेंदा का मालाओ से सजया गया। बाबा की महाआरती की गई। श्रद्धालु हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे लगाते रहे, जिससे मंदिर परिसर गुंजायमान होता रहा। शृंगार दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही।बाबा सर्वेश्वर नाथ का हुआ महा शृंगारमुजफ्फरपुर।

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दूसरी सोमवारी पर सोमवार की रात ब्रह्मपुरा स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ का महाशृंगार किया गया। मंदिर के महंत संजय ओझा ने बताया कि बाबा का विभिन्न प्रकार के फूल और मालाओं से शृंगार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

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