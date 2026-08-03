मंदिरों में भोलेनाथ का जलाभिषेक बिल्व पत्र, भांग और धतूरा अर्पित

ललितपुर। श्रावण माह के प्रथम सोमवार को पौ फटने से लेकर देर रात्रि तक भूतभावन के दरबार जयकारों के साथ घंटे व घड़ियाल की आवाज से गुंजायमान होते रहे। कहीं रुद्राभिषेक का पूजन हुआ तो किसी स्थान पर पर्थिव शिवलिंग बनाकर पूजे गए। भक्तों ने जनपद स्थित विभिन्न देवालयों में विराजे भोले बाबा का मंत्रोच्चार संग अभिषेक और आकर्षक श्रृंगार किया। श्रावण माह प्रारम्भ होने के बाद पहले सोमवार का भक्त बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भोलेनाथ के पूजन अर्चन की पहले से ही तैयारियां पूर्ण कर ली थीं। सुबह पौ फटते ही बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बुजुर्ग व बच्चे लोटे में जल और पूजन की थाली लेकर नंगे पैर शिवालयों को जाते नजर आए। अगाध श्रद्धा के साथ भक्तगणों ने भूतभावन को जल अर्पित किया। फिर बारी-बारी से दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, इत्र आदि चढ़ाया। शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराने के बाद उस पर बिल्वपत्र, शमीपत्र, धतूरा, अकौड़ा, भांग अर्पित की गयी। इसके बाद पुष्प, अबीर, गुलाल, चंदन आदि के भगवान का श्रृंगार हुआ। आरती के पश्चात भूतभावन को फल, मिष्ठान आदि का प्रसाद चढ़ाया गया। शहर स्थित गोविंद सागर बांध के सीतापाठ हजारिया महादेव मंदिर, सर्वेश्वर धाम मंदिर, कचहरी महादेव मंदिर, थानेश्वर मंदिर घंटाघर, चौबयाना स्थित शिवालय, तुवन मंदिर, नेहरू नगर रेलवे क्रासिंग स्थित शिव मंदिर, पुलिस लाइंस के शिव मंदिर, चांदमारी भैरोबाबा मंदिर, सिद्घन रोड शिव मंदिर, जुगपुरा जागेश्वरी मंदिर, चंडीमाता मंदिर, सुम्मेरा तालाब हजारिया महादेव मंदिर सहित विभिन्न देवालयों में विराजित शिव जी की आराधना के लिए भोर पहर से ही भक्तों का तांता लगा रहा। तमाम लोग पुरोहित व पुजारियों के साथ मंदिर पहुंचे और भूतभावन का रुद्राभिषेक किया। जलाभिषेक के साथ ही भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ। इस दौरान तमाम भक्तों ने हवन में आहुतियां दीं। वहीं कोई भक्त महामृत्युंजय का पाठ करता रहा तो कोई शिव महिमन स्तुति से त्रिनेत्रधारी को प्रसन्न करने में जुटा रहा। सुबह से लेकर देर रात्रि तक मंदिरों में शिव आराधना जारी रही। घंटे व घड़ियाल की आवाज वातावरण को भक्तिमय बनाती रही। देर शाम शिव मंदिरों में भगवान की महाआरती हुई। श्रद्धालुओं ने इसमें शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। उधर, हजारों भक्तगणों ने अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग बना उनका विधि विधान से पूजन अर्चन किया। भोग, हवन आदि के पश्चात गरीबों व पुरोहितों को भोजन कराया फिर पार्थिव शिवलिंगों को जल में विसर्जित कर दिया.