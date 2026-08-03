मंदिरों में लगे हर हर महादेव के जयघोष, चली गंगधार
श्रावण माह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। भक्तों ने जयकारे लगाते हुए बेलपत्र, धतूरा फल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्थाएं सलामत रहीं, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दिया। कांवड़ियों का आना जारी है।
पीलीभीत। श्रावण माह में पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक किया। हर हर महादेव शिव शंकर का जयघोष करते हुए भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए। कांवड़ियों के दल पहले सोमवार को शाम तक पहुंच कर जलाभिषेक करने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। मंदिरों के आसपास साफ सफाई के अलावा सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुबह चार से ही पुलिस व्यवस्था मुस्तैद दिखाई दी। शहर के दूधिया नाथ मंदिर अर्धनारीश्वर मंदिर और प्रतिष्ठित श्री गौरी शंकर मंदिर परिसर में पुलिस और सुरक्षा इकाइयों को सतर्क करते हुए व्यवस्थाओं को बनाया गया। सुबह से ही बेलपत्र धतूरा फल फूल समेत अन्य पूजन सामग्री के साथ भक्तों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की।आरती
करते हुए भगवान शिव के प्रति आस्था व्यक्त की गई। इधर मंडी परिसर में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। देर रात तक कांवड़ियों के आने जाने का सिलसिला चलता रहा। हालांकि बदायूं के कछला से अभी कावड़ियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। हालांकि पहले सोमवार को भक्तों के मन में उत्साह दिखा। लोगों ने श्रद्धा और आस्था के साथ पूजन करते हुए जयकारा लगाया।
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