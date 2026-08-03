सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों ने आस्था एवं श्रद्धा संग शिवालयों में किया जलाभिषेक
सावन माह के पहले सोमवार पर हरिद्वार एवं बृजघाट से गंगाजल लाकर शिव भक्तों ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। भक्तों की लंबी कतारें लगीं और मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा के लिए गंगाजल, दूध, दही का इस्तेमाल किया।
सावन माह के प्रथम सोमवार को हरिद्वार एवं बृजघाट से गंगाजल लाकर शिव भक्तों ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। हर ओर हर-हर महादेव का उद्घोष गूंज उठा। हसनपुर के प्रसिद्ध झारखंड महादेव शिवाला मंदिर पर सोमवार तड़के से ही जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों की लाइन लगी शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, दही से जलाभिषेक कर बेलपत्र, चावल व पुष्प से भगवान शिव की पूजा की। भक्तों की तादाद को देखते हुए मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा। मां चामुंडा मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, माई जी महाराज का मंदिर आदि में भी प्रातः से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया।
मंदिरों में लोटा जल और कांवड़ गंगाजल लेकर आए भक्तों की लाइन अलग लगी। इस दौरान मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख के बीच भोलेनाथ के उद्घोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी शिव भक्तों की सुरक्षा के चलते पुलिस बल के संग मंदिरों पर गश्त करते रहे। नगर पालिका परिषद द्वारा सावन माह के प्रथम सोमवार पर नगर स्थित मंदिरों पर विशेष सफाई एवं चूना आदि की व्यवस्था कराई गई।
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