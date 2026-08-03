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बारिश के बीच शिवालयों में उमड़े भक्‍त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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सिमडेगा में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की। बारिश के बावजूद, भक्तों में उत्साह बढ़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक कर भगवान शिव की भक्ति की। केतुगांधाम और अन्य शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी और शंख नदी से जल लेकर पूजा की गई।

बारिश के बीच शिवालयों में उमड़े भक्‍त

सिमडेगा, हिन्‍दुस्‍तान टीम। सावन के पहले दिन यानी पहली सोमवारी के अवसर पर लोगों ने श्रद्धा-भक्ति पूर्वक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। सोमवार को सुबह से ही रूक रूक कर बारिश हो रही थी। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं में गजब का उत्‍साह देखा गया। हजारों श्रद्धालु शिवालय पहुंचे थे। सभी भक्‍तों में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने को लेकर उत्‍साह चरम पर था। शिवालयों में प्रात:काल से हीं भक्तों का आगमन शुरू हो गया था। लोगों ने भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, नवैध आदि अर्पित कर और दूध तथा जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की। कई भक्तों ने भगवान शिव को भांग एवं धतुरा का भी भोग लगाया। पहली सोमवारी के अवसर पर शिवालयों में बोलबम और हर हर महादेव के स्वर गूंजायमान रहें। शहर के प्राचीन शिवालय सरना मंदिर, हनुमान वाटिका स्थित शिव मंदिर, केलाघाघ स्थित शिव मंदिर, श्री सर्वेश्वरी समूह, महावीर मंदिर, गुलजार गली, सामटोली, गोतरा कुम्‍हारटोली, ठाकुरटोली, जलपथ प्रमंडल स्थित शिवालयों में काफी संख्या में भक्तों ने जलाभिषेक किया।

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केतुंगाधाम पहुंच भक्‍तों ने शिवलिंग में किया जलाभिषेक

इधर करंगागुड़ी, केतुंगाधाम और श्रीरामरेखा धाम स्थित शिवालयों में भी भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी और बोलबम के नारों से वातावरण गूंजता रहा। कई श्रद्धालुओ ने कांवर भी चढ़ा कर भगवान की अराधना की। बोलबा प्रखंड स्थित पालेमुण्डा शिव मंदिर में भी सावन के पहले सोमवार को भक्तो की भीड़ उमड़ी और भगवान की पूजा अर्चना की। बोलबा के शंख नदी से जल उठाकर श्रद्धालु कैलाश धाम पहुंचे। जहां जलाभिषेक किया।

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बानो के केतुगांधाम में सावन की पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सुबह पांच बजे से ही मंदिर में कांवरियों की भीड़ लगी रही। केतुगांधाम न्यास समिति द्वारा मंदिर परिसर में व्यवस्था की गई। वहीं लचरागढ़ देवनदी से भी सैकड़ो भक्तो ने जल उठाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। वहीं जलडेगा में भी शिव मंदिर में भक्‍तों ने शिवालयो में जलाभिषेक किया। इधर कुरडेग स्थित उमा महेश्‍वर मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की

कोलेबिरा के विभिन्न शिवालयो में भक्तों की भीड़ ने भगवान शिव को जलापर्ण किया। मौके पर प्रखंड के बुढ़ा महादेव, बस स्टैंड, रणबहादुर सिंह चौक, ब्लॉक कॉलोनी आदि जगहो पर भक्तों ने सुबह से ही भगवान शिव पर जर्लापण कर उनका आर्शीवाद प्राप्त किया। कोलेबिरा के प्रसिद्ध बुढ़ा महादेव मंदिर में सुबह से काफी लोगों की भीड़ जल चढ़ाने के लिए लगी रही। लोग लाईन लगाकर भगवान शिव को जर्लापण कर रहे थे।

शंख नदी से कांवरिया की टोली पहुंची कुंजनगर शिवधाम

सावन के पहले सोमवार पर कांवरियों की टोली ने कुंज नगर शिव धाम में जलाभिषेक किया। सोमवार की सुबह कावड़ियों की टोली शंख नदी से पूजा अर्चना कर जल उठाकर 10 किलोमीटर लंबे यात्रा झूमते नाचते हुए चल कर कुंज नगर शिव धाम पहुंची। कांवड़ियों द्वारा लाई गई 41 फीट लंबी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पहली सोमवारी पर भक्तों ने किसकी पूजा की?
श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की।
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