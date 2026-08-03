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सावन की पहली सोमवारी पर हर-हर महादेव से गूंजा सतगावां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कोडरमा
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सतगावां, निज प्रतिनिधि सावन मास की पहली सोमवारी पर सतगावां प्रखंड पूरी तरह शिवमय हो गया। प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसै

सावन की पहली सोमवारी पर हर-हर महादेव से गूंजा सतगावां

सतगावां, निज प्रतिनिधि। सावन मास की पहली सोमवारी पर सतगावां प्रखंड पूरी तरह शिवमय हो गया। प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए महिला, पुरुष, युवा और बच्चों की लंबी कतारें दिनभर लगी रहीं। मंदिर परिसर 'ॐ नमः शिवाय' और 'हर-हर महादेव' के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान रहे। प्रखंड के प्रसिद्ध घोड़सिमर धाम, गणपति शिव परिवार मंदिर बासोडीह, शिव मंदिर खुट्टा, मनोकामना सिद्ध भगवती मंदिर मरचोई, महेश्वर नाथ मंदिर, बाली महादेव एवं पेट्रो शिव मंदिर, धर्मसागर शिव मंदिर, शिव मंदिर खैरा तथा नासरगंज थाना परिसर स्थित शिव मंदिर सहित क्षेत्र के सभी छोटे-बड़े शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा की।

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भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर परिवार, समाज और क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति एवं मंगल की कामना की। इधर, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में जलार्पण के लिए जाने वाले कांवरियों की आवाजाही भी सतगावां मार्ग से लगातार जारी है। इसे देखते हुए क्षेत्र में श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी रही।

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