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शिवालयों में उमड़ी आस्था, श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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पेज चार की लीडक्ति मंदिर, बटुकेश्वर मंदिर में जुटे श्रद्धालु 04 सोमवारी इस बार सावन में छपरा, हमारे प्रतिनिधि। सावन माह की पहली तिथि को शहर के विभिन्न शिवालयों में गुरुवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं...

शिवालयों में उमड़ी आस्था, श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

पेज चार की लीड पावन माह सावन के पहले दिन विभिन्न मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव की पूजा की हरिहरनाथ मंदिर, मासूमेश्वर मंदिर, धर्मनाथ मंदिर, शिवशक्ति मंदिर, बटुकेश्वर मंदिर में जुटे श्रद्धालु 04 सोमवारी इस बार सावन में छपरा, हमारे प्रतिनिधि। सावन माह की पहली तिथि को शहर के विभिन्न शिवालयों में गुरुवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर रहा। श्रद्धालु सुबह तड़के ही मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने में जुट गए। हरिहरनाथ मंदिर, मासूमेश्वर मंदिर, धर्मनाथ मंदिर, शिवशक्ति मंदिर, बटुकेश्वर मंदिर में श्रद्धालु जुटे । सुबह से लेकर दोपहर तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगातार जारी रहा। शिवभक्तों ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भांग और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना की। महिलाओं, युवाओं और बच्चों की भी अच्छी-खासी उपस्थिति रही। सावन माह में शहर के प्रमुख शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिर परिसरों में रंग-बिरंगी झालरें, फूलों की सजावट और विशेष प्रकाश व्यवस्था श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। कई मंदिरों में भजन-कीर्तन और शिव स्तुति का आयोजन भी किया गया, जिससे पूरे वातावरण में भक्ति की रसधारा बहती रही। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। दर्शन और जलाभिषेक के लिए कतारबद्ध व्यवस्था बनाई गई, जिससे भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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सावन के पहले दिन शिलानाथ मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं की भीड़

भगवान शिलानाथ के जलाभिषेक को लगी लंबी कतारें फोटो - 6 मढ़ौरा के शिल्हौरी शिलानाथ मंदिर में जलाभिषेक करते श्रद्धालु मढ़ौरा, एक संवाददाता। सावन माह की शुरुआत होते ही मढ़ौरा के प्रसिद्ध शिल्हौरी शिलानाथ मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गुरुवार अहले सुबह से ही श्रद्धालु हाथों में जल, बेलपत्र और पूजा सामग्री लेकर बाबा शिलानाथ के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए कतारबद्ध होकर मंदिर पहुंचते रहे। श्रावणी मेले को लेकर मंदिर समिति और प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। पूरे मंदिर परिसर को फूलों एवं रंग-बिरंगी आकर्षक लाइट से सजाया गया है। वहीं मढ़ौरा-छपरा मुख्य मार्ग, संपर्क पथ, मंदिर परिसर और गर्भगृह तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल व स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। मंदिर समिति की ओर से लाउडस्पीकर युक्त कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से श्रद्धालुओं के लिए लगातार आवश्यक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। शिल्हौरी मंदिर न्यास समिति की अध्यक्ष सह मढ़ौरा एसडीओ निधि राज ने बताया कि श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ को देखते हुए इस वर्ष भी अरघे के माध्यम से जलाभिषेक की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग कर कतारें बनाई गई हैं, ताकि सभी श्रद्धालु सुगमता और सुरक्षित ढंग से भगवान शिलानाथ का जलाभिषेक कर सकें।

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गोबरहीं स्थित शिव शक्ति धाम में पूजा को पहुंचे श्रद्धालु

फोटो- 7 गोबरहीं स्थित शिव शक्ति धाम में सावन के प्रथम दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते श्रद्धालु दाउदपुर (मांझी)। सावन माह के प्रथम दिन गुरुवार को प्रखंड के सभी प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से ही श्रद्धालु जल, दूध, बेलपत्र और पुष्प लेकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। गोबरहीं स्थित शिव शक्ति धाम, बरवां के बाबा सुखारीनाथ मंदिर, मांझी के मधेश्वरनाथ महादेव मंदिर, जैतपुर शिव मंदिर तथा भरवलिया के रामजानकी मंदिर समेत अन्य शिवालयों में दिनभर पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से मंदिर परिसर गूंजते रहे तथा पूरा इलाका शिवमय बना रहा। महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने कतारबद्ध होकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छी वर्षा तथा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। कई श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक व विशेष पूजन भी कराया।

नवनिर्मित शिवमन्दिर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा सह यज्ञ को ले कलशयात्रा

फोटो - 1 तरैया के उसरी ब्रह्मस्थान परिसर में नवनिर्मित शिवमन्दिर में प्राण प्रतिष्ठा को ले गुरुवार को निकली भव्य कलशयात्रा तरैया, एक संवाददाता। प्रखंड के उसरी गांव स्थित गंगोदेई ब्रह्मस्थान परिसर में ग्रामीणों के सहयोग से नवनिर्मित शिवमन्दिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा व छह दिवसीय महायज्ञ को लेकर गुरुवार को गाजे बाजे व हाथी घोड़े के साथ भव्य कलशयात्रा निकाली गई। पानापुर के मथुराधाम स्थित नारायणी नदी तट पर यात्रा पहुंची। आचार्य अभिजीत मिश्रा के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 1501 कलशों में जलभरी की गयी। स कलशयात्रा में भोले शंकर-पार्वती की मनमोहक झांकी निकाली गई थी। यज्ञ समिति के अध्यक्ष बीडीसी विश्वकर्मा शर्मा ने बताया कि मेले का आयोजन किया गया है। यज्ञ संत तपस्वी नारदजी महराज के नेतृत्व में हो रहा है। कलशयात्रा में प्रमुख प्रतिनिधि धनबीर कुमार सिंह बिकू,जिला परिषद हरिशंकर सिंह,प्रखंड पैक्स अध्यक्ष राहुल सिंह,बीडीसी विश्वकर्मा शर्मा व अन्य थे।

मटिहान में नव निर्मित शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ आज से

11 दरियापुर के मटिहान में नवनिर्मित शिव मंदिर। जहां शुक्रवार से भगवान शिव की प्राणप्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन होगा। दरियापुर। प्रखंड के मटिहान गांव स्थित नव निर्मित शिव मंदिर परिसर में शुक्रवार से भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ व अखंड अष्टयाम समारोह शुरू होगा। इसको लेकर काफी उत्साह के साथ तैयारी चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ साथ यहां अखंड अष्टयाम का भी आयोजन किया गया है। 31 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में कई तरह के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है।आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 31 जुलाई की सुबह में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। संध्या में पंचांग पूजन एवं जलाधिवास का आयोजन किया जायेगा। एक अगस्त को अन्नाधिवास कार्यक्रम, दो अगस्त को सुबह फलाधिवास तथा दोपहर तीन बजे से भगवान शिव की मूर्ति के साथ भव्य जुलूस, तीन अगस्त को प्रातः शिव प्राण प्रतिष्ठा व अभिषेक तथा इसके उपरांत 24 घंटे के अखंड अष्टयाम यज्ञ का शुभारंभ होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने कहाँ पूजा की?
सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव की पूजा की।
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