हर-हर बम-बम के जयघोष के बीच मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िए
नारसन, संवाददाता। सावन माह की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। कभी तेज धूप तो कभी हल्की बारिश के बीच शिवभक्त पूरे उत्साह और आस्था के साथ हर-हर महादेव और
नारसन, संवाददाता। बारिश के बीच शिवभक्त पूरे उत्साह और आस्था के साथ हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम के अनुकूल बने रहने से कांवड़ियों को राहत मिल रही है और उनका सफर अपेक्षाकृत आसान हो गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें