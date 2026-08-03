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हर-हर बम-बम के जयघोष के बीच मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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नारसन, संवाददाता। सावन माह की कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। कभी तेज धूप तो कभी हल्की बारिश के बीच शिवभक्त पूरे उत्साह और आस्था के साथ हर-हर महादेव और

हर-हर बम-बम के जयघोष के बीच मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िए
हर-हर बम-बम के जयघोष के बीच मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िए

नारसन, संवाददाता। बारिश के बीच शिवभक्त पूरे उत्साह और आस्था के साथ हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम के अनुकूल बने रहने से कांवड़ियों को राहत मिल रही है और उनका सफर अपेक्षाकृत आसान हो गया है।

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