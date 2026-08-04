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90 किलो की 15 फुट लंबी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, छह शिवभक्त मिलकर कर रहे यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों में 15 फुट लंबी और 90 किलो वजनी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह कांवड़ छह शिवभक्तों द्वारा यात्रा की जा रही है, जो 11 अगस्त को अपने गांव के शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। भक्तों का कहना है कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं।

90 किलो की 15 फुट लंबी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, छह शिवभक्त मिलकर कर रहे यात्रा

पुरकाजी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों के बीच 15 फुट लंबी और करीब 90 किलो वजनी कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसे लेकर चलने के लिए छह शिवभक्त मिलकर यात्रा कर रहे हैं। मोदीनगर के गांव निवाड़ी निवासी शिवभक्त मुकुल ने बताया कि उन्होंने 31 जुलाई को हरिद्वार से गंगाजल उठाया था और 11 अगस्त को अपने गांव के शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके गांव में जलाभिषेक के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और पूरी रात भजन-कीर्तन होता है। मुकुल ने बताया कि उनकी कांवड़ का वजन करीब 90 किलो है।

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इसे मुकुल, कोमल और विजय बारी-बारी से उठाते हैं, जबकि रोहित, श्रवण और पारस सहयोग करते हैं। रास्ते में इस अनोखी कांवड़ को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है।वहीं हरियाणा के नवलगढ़ से आए शिवभक्त भी आकर्षक कांवड़ लेकर यात्रा कर रहे हैं। उनके दल में संजय, सचिन, मिंटू और टोनी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गांव पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे।

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