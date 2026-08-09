Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्पीड पोस्ट से प्राप्त करें सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का प्रसाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
Follow us on Google News
share

वाराणसी में श्रद्धालु डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का प्रसाद घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके लिए श्रद्धालुओं को ई-मनीऑर्डर भेजना होगा, जिसकी कुल लागत 270 रुपये (सोमनाथ) और 251 रुपये (काशी विश्वनाथ) है। डाकघर से भेजे जाने वाले प्रसाद का विवरण एसएमएस द्वारा मिलेगा।

स्पीड पोस्ट से प्राप्त करें सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का प्रसाद

वाराणसी। सावन में श्रद्धालु डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम सेदेश के किसी भी कोने में घर बैठे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ (गुजरात) और काशी विश्वनाथ (वाराणसी) का प्रसाद मंगा सकते हैं। यह जानकारी उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने दी।उन्होंने बताया कि मैनेजर, श्री सोमनाथ ट्रस्ट, प्रभास पाटन, जिला- जूनागढ़, गुजरात-362268 को₹ 270 रुपये का ई-मनीऑर्डर भेजकर कोई भी श्रद्धालु प्रसाद मंगा सकता है। इस ई-मनीऑर्डर पर प्रसाद के लिए बुकिंग अंकित करना होगा। श्रद्धालु को 400 ग्राम का प्रसाद का पैकेट स्पीड पोस्ट से भेजा जायेगा। श्रद्धालु अपने नजदीकी डाकघर से मात्र₹ 251 रूपये का ई-मनीआर्डर प्रवर अधीक्षक डाकघर, वाराणसी (पूर्वी) मंडल-221001 के नाम भेजकर स्पीड पोस्ट से श्री काशी विश्वनाथ का प्रसाद मंगा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को मोबाइल नंबर पर स्पीड पोस्ट का विवरण एसएमएस के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए उन्हें ई-मनीऑर्डर में अपना पूरा पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर लिखना होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Varanasi Latest News Varanasi News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।