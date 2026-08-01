भोलेनाथ का आभार जताने कांवड़ लेकर निकला युवक
802 पुत्र रत्न की प्राप्ति पर भोलेनाथ का आभार जताने कांवड़ लेकर निकला नीतीश के अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई परिवार की खुशहाली के लिए तो कोई मनोक
सरसावा। सावन माह में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों की आस्था और श्रद्धा के अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई परिवार की खुशहाली के लिए तो कोई मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए कांवड़ ला रहा है। इसी क्रम में पंजाब के पटियाला जनपद के राजपुर निवासी नीतीश अपनी मन्नत पूरी होने पर हरिद्वार से गंगाजल की कांवड़ लेकर लौट रहे हैं। नीतीश ने बताया कि उनकी शादी को चार वर्ष हो चुके थे, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि यदि उनके घर संतान का जन्म होगा तो वह हरिद्वार से कांवड़ लाकर शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करेंगे।
भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ।उन्होंने बताया कि अब वह अपने पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना लेकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहे हैं। युवक ने कहा कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा का अनुभव हो रहा है और रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उनके अनुसार सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
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