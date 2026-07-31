Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भोलेनाथ का आभार जताने कांवड़ लेकर निकला युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

802 पुत्र रत्न की प्राप्ति पर भोलेनाथ का आभार जताने कांवड़ लेकर निकला नीतीश के अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई परिवार की खुशहाली के लिए तो कोई मनोक

भोलेनाथ का आभार जताने कांवड़ लेकर निकला युवक

सरसावा। सावन माह में हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्तों की आस्था और श्रद्धा के अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई परिवार की खुशहाली के लिए तो कोई मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान भोलेनाथ का आभार व्यक्त करने के लिए कांवड़ ला रहा है। इसी क्रम में पंजाब के पटियाला जनपद के राजपुर निवासी नीतीश अपनी मन्नत पूरी होने पर हरिद्वार से गंगाजल की कांवड़ लेकर लौट रहे हैं। नीतीश ने बताया कि उनकी शादी को चार वर्ष हो चुके थे, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि यदि उनके घर संतान का जन्म होगा तो वह हरिद्वार से कांवड़ लाकर शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करेंगे।

ये भी पढ़ें:बोल बम के जयघोष से गूंजा कस्बा

भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ।उन्होंने बताया कि अब वह अपने पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना लेकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहे हैं। युवक ने कहा कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा का अनुभव हो रहा है और रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उनके अनुसार सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News Monsoon
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।