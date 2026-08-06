झमाझम भी नहीं रोक पाई शिव भक्तों के कदम मत
झमाझम भी नहीं रोक पाई शिव भक्तों के कदम मत
बुधवार की सुबह को चटक धूप और उसके बाद हुई झमाझम बारिश के तेवर भी भगवान आशुतोष के भक्तों के उत्साह को डिगा नहीं सके। तेज बारिश ने जहां आमजन को उमस और भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर कांवड़िये का सैलाब लगातार आगे बढ़ता रहा। मूसलाधार बारिश के बावजूद कांवड़िये के कदम नहीं रुके। कांवड़िये खुशी से झूमते और बारिश में भीगते हुए वह आगे की बढ़ते ही गए। कांवड़ मार्ग से गुजरने वाले शिव भक्तों का कहना था कि तपीश भरी गर्मी के बीच हुई बारिश ने उनकी यात्रा की थकान मिटा दी है और बाबा भोलेनाथ की कृपा से वे और अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
बारिश से तापमान में भी गिरावट आई।
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