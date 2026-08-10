बारिश में भी नहीं थमी डाक कांवड़ की रफ्तार
सोमवार को सावन की फुहारों के बीच डाक कांवड़ियों का जश्न देखने को मिला। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटते भक्त तेज गति से हाईवे पर दौड़ते रहे, जबकि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे। बादलों और बारिश के बावजूद शिवभक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ।
सावन की फुहारों के बीच सोमवार को डाक कांवड़ियों का जोश देखते ही बना। आसमान में दिनभर बादल छाए रहे और रुक-रुककर बारिश होती रही, लेकिन डाक कांवड़ियों की रफ्तार नहीं रोक सकी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त तेज गति से हाईवे पर दौड़ते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। हाईवे पर डाक कांवड़ियों की भागमभाग से माहौल पूरी तरह शिवमय नजर आया। उधर, डाक कांवड़ की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी हाईवे पर पूरी तरह अलर्ट रहा।
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