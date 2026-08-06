Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बारिश में शिवभक्तों का रेला, कांवड़ पटरी मार्ग पर गूंजे 'बम-बम भोले' के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

गुरुवार को रुड़की में मूसलाधार बारिश के बावजूद शिवभक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। हजारों कांवड़िये 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। पुलिस और प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे रहे।

बारिश में शिवभक्तों का रेला, कांवड़ पटरी मार्ग पर गूंजे 'बम-बम भोले' के जयकारे

रुड़की में गुरुवार को मूसलाधार बारिश के बीच भी शिवभक्तों की आस्था कम नहीं हुई। कांवड़ पटरी मार्ग पर हजारों कांवड़िये "बम-बम भोले" और "हर-हर महादेव" के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे मार्ग पर भक्ति का माहौल बना रहा, जबकि पुलिस और प्रशासन सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे रहे।

ये भी पढ़ें:बारिश भी नहीं डिगा सकी आस्था, जलभराव के बीच बढ़ते रहे शिवभक्तों के कदम
ये भी पढ़ें:बारिश में भी कांवड़ियों में उत्साह
ये भी पढ़ें:झमाझम बारिश के बीच कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब, 'बोल बम' के जयघोष से गूंजा बागपत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dehradun News Dehradun Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।