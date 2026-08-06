बारिश में शिवभक्तों का रेला, कांवड़ पटरी मार्ग पर गूंजे 'बम-बम भोले' के जयकारे
गुरुवार को रुड़की में मूसलाधार बारिश के बावजूद शिवभक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। हजारों कांवड़िये 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। पुलिस और प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे रहे।
रुड़की में गुरुवार को मूसलाधार बारिश के बीच भी शिवभक्तों की आस्था कम नहीं हुई। कांवड़ पटरी मार्ग पर हजारों कांवड़िये "बम-बम भोले" और "हर-हर महादेव" के जयकारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे। बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे मार्ग पर भक्ति का माहौल बना रहा, जबकि पुलिस और प्रशासन सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे रहे।
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