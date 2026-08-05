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बांका : रिमझिम बारिश के बीच बाबाधाम की ओर बढ़ते रहे कांवरिये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान कच्ची कांवरिया पथ पर बारिश के बावजूद शिवभक्तों का उत्साह बना रहा। कांवरिये गंगाजल लेकर बाबाधाम की ओर बढ़ते रहे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। श्रद्धालुओं ने संतोष के साथ यात्रा की और प्रशासन की सावधानी बरतने की अपील का पालन किया।

बांका : रिमझिम बारिश के बीच बाबाधाम की ओर बढ़ते रहे कांवरिये

बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान कच्ची कांवरिया पथ पर बुधवार को रिमझिम बारिश के बावजूद शिवभक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। हल्की बारिश के बीच हजारों कांवरिये 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ सुल्तानगंज से लाया गया गंगाजल लेकर बाबाधाम की ओर लगातार बढ़ते रहे। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया, जिससे यात्रियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मार्ग में विभिन्न सेवा शिविरों द्वारा कांवरियों के लिए पेयजल, चिकित्सा, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा तथा पुलिस बल की तैनाती की गई।

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श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। प्रशासन ने कांवरियों से सावधानीपूर्वक यात्रा करने और निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करने की अपील की है।

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