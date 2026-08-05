बांका : रिमझिम बारिश के बीच बाबाधाम की ओर बढ़ते रहे कांवरिये
विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान कच्ची कांवरिया पथ पर बारिश के बावजूद शिवभक्तों का उत्साह बना रहा। कांवरिये गंगाजल लेकर बाबाधाम की ओर बढ़ते रहे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। श्रद्धालुओं ने संतोष के साथ यात्रा की और प्रशासन की सावधानी बरतने की अपील का पालन किया।
बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान कच्ची कांवरिया पथ पर बुधवार को रिमझिम बारिश के बावजूद शिवभक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। हल्की बारिश के बीच हजारों कांवरिये 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष के साथ सुल्तानगंज से लाया गया गंगाजल लेकर बाबाधाम की ओर लगातार बढ़ते रहे। बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया, जिससे यात्रियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मार्ग में विभिन्न सेवा शिविरों द्वारा कांवरियों के लिए पेयजल, चिकित्सा, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क रहा तथा पुलिस बल की तैनाती की गई।
श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। प्रशासन ने कांवरियों से सावधानीपूर्वक यात्रा करने और निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें