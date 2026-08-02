सावन की पहली सोमवारी को लेकर पालकोट पहुंचने लगे कांवरिए, तीन को करेंगे जलाभिषेक
पालकोट में सावन की पहली सोमवारी पर मनोकामना लिंग महादेव मंदिर के लिए कांवरियों का आगमन शुरू हुआ। लगभग एक हजार श्रद्धालु ओडिशा और झारखंड से पहुंचे। स्थानीय युवाओं ने उनका स्वागत किया और भोजन की व्यवस्था की। श्रद्धालु सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। देवगांव धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि की उम्मीद है।
पालकोट, प्रतिनिधि। सावन की पहली सोमवारी पर ऋषिमुख पर्वत शिखर स्थित मनोकामना लिंग महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए रविवार से ही ओडिशा और झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से कांवरियों का पालकोट पहुंचना शुरू हो गया। देर शाम तक लगभग एक हजार श्रद्धालु पालकोट पहुंच चुके थे। सबसे बड़ा जत्था ओडिशा के राउरकेला, सिमडेगा जिले के बानो तथा पश्चिमी सिंहभूम के सोनुवा क्षेत्र से पहुंचा।
कांवरियों का स्वागत
राउरकेला के पम्पापुर आश्रम सेवा समिति के प्रमुख लाला जी के नेतृत्व में श्रद्धालुओं का दल वेदव्यास संगम से कांवर में जल भरकर तीन दिनों की पैदल यात्रा के बाद पालकोट पहुंचा। इसके अलावा हाथीबाड़ी, बीरू, हाटिंगहोड़े, सोदेपाड़ो, बानो, जलडेगा, लचरागढ़, कोलेबिरा सहित कई क्षेत्रों से भी कांवरियों का लगातार आगमन होता रहा।
समर्पित सेवा
पालकोट पहुंचने पर स्थानीय युवाओं ने दुर्गा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का स्वागत किया। उनके बीच फल, शरबत और भोजन का वितरण किया गया तथा रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की गई। विश्राम के बाद श्रद्धालु ऋषिमुख पर्वत स्थित मनोकामना लिंग महादेव मंदिर के लिए रवाना हो गए।
जलाभिषेक की तैयारी
सोमवार सुबह सभी कांवरिये ऋषिमुख पर्वत शिखर स्थित बाबा बैद्यनाथेश्वर मनोकामना शिवलिंग में जलाभिषेक करेंगे और पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। इधर, सावन की पहली सोमवारी को देवगांव धाम स्थित बाबा बूढ़ा महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर मंदिर परिसर और आसपास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक तैयारियां की गई हैं।
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