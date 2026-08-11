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काशी विश्वनाथ के लिए जारी से रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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सावन मास में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंगलवार को अनेक कांवरियों का जत्था गाजे-बाजे के साथ काशी विश्वनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। यात्रा से पहले शिवभक्तों ने हनुमान मंदिर में विधि-विधान से पूजन किया। जत्थे में कई प्रमुख भक्त शामिल रहे।

काशी विश्वनाथ के लिए जारी से रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

कौंधियारा/जारी, हिसं। सावन मास में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंगलवार को जारी बाजार से दर्जनों कांवरियों का जत्था गाजे-बाजे संग काशी विश्वनाथ धाम के लिए रवाना हुआ।यात्रा से पहले शिवभक्तों ने जारी बाजार स्थित हनुमान मंदिर में विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। जत्थे में डब्लू केसरवानी, सतीश गुप्ता, संजय गुप्ता, अजय केसरवानी, सुभाष, शुभम, सोनू, होरीलाल श्रीवास्तव, प्यारे लाल केसरवानी, ईश्वरचंद केसरवानी, मनोज केसरवानी, राजेश सोनी, महेश, दिनेश व त्रिलोकी समेत अन्य शिवभक्त शामिल रहे।

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